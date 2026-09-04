ДПС се регистрира в ЦИК за предстоящите президентски изборите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ДПС се регистрира в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври с подписите на 7222 избиратели.

Документите за регистрация бяха предоставени на ЦИК от зам.-председателите на партията Искра Михайлова и Халил Летифов и депутатите Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти, съобщиха от пресцентъра на партията.

СНИМКА: ДПС

От приемането на Конституцията на Р България през 1991-ва година, досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция, посочват от ДПС.