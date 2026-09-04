ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Хаас” следи Линдблад, остава място за Никола Цоло...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23505358 www.24chasa.bg

ДПС се регистрира в ЦИК за предстоящите президентски изборите

3872
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: ДПС

ДПС се регистрира в ЦИК за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври с подписите на 7222 избиратели.

Документите за регистрация бяха предоставени на ЦИК от зам.-председателите на партията Искра Михайлова и Халил Летифов и депутатите Атидже Алиева-Вели, Тансер Бейти и Левент Апти, съобщиха от пресцентъра на партията. 

СНИМКА: ДПС
СНИМКА: ДПС

От приемането на Конституцията на Р България през 1991-ва година, досега ДПС винаги се е регистрирала за участие в президентските избори, като признание и оценка за важността и значението на президентската институция, посочват от ДПС. 

СНИМКА: ДПС
СНИМКА: ДПС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)