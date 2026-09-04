23 екипа в Пловдив ще връщат деца в риск на училище

"Работим с много различни семейства - някои са социално уязвими, други живеят динамично, трети се сблъскват с езикови бариери", казват от РУО

Областният координационен център по Механизма за обхват обсъди доклада на РУО –Пловдив за миналата година и определи целите за тази учебната 2026/2027

В Пловдивска област вече са сформирани 23 междуинституционални екипа, които от началото на учебната година ще извършват обиколки в районите с установени затруднения при връщането на децата в училище. Екипите ще посещават адреси, ще разговарят със семейства и ще подпомагат обхващането на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Това стана ясно по време на заседанието на Областния координационен център по Механизма за съвместна работа на институциите, което се проведе под председателството на зам. - областния управител Рангел Матански. На него присъстваха представители на общините от област Пловдив, РУО – Пловдив, ОД на МВР в Пловдив, Държавната агенция за закрила на детето, Дирекция „Бюро по труда", Инспекция по труда и РЗИ – Пловдив.

Експертът от РУО – Пловдив Антоанета Кръстанова представи доклада за изминалата учебна година и каза, че подготовката за новата учебна година върви по график, а екипите са напълно готови да започнат работа от 15 септември. „Нашата цел е ясна – да достигнем до всяко дете, което има нужда от подкрепа, и да го върнем в класната стая", обясни Кръстанова. Тя посочи, че през миналата учебна година е постигната много добра координация между институциите, а в по-трудни случаи се включват допълнителни специалисти, което повишава ефективността на предприетите мерки.

В доклада на Регионалното управление на образованието ясно са очертани и предизвикателства, които се повтарят през последните години – трудности при установяване на вътрешната и външната миграция на децата, липса на мотивация след спиране на детски надбавки, както и невъзможност да се прилагат еднакви мерки към родители, тъй като всеки случай е различен. „Работим с много различни семейства – някои са социално уязвими, други живеят динамично, трети се сблъскват с езикови бариери. Затова е важно да действаме системно, настойчиво и в партньорство с всички институции," допълни Кръстанова.