Депутатите на ГЕРБ притискат Бойко Борисов за кандидат за президент

Лидерът ще мисли до края на дългия уикенд заедно с парламентарната група, по страната събират подписи за регистрация

Депутатите на ГЕРБ са привикали днес лидера си Бойко Борисов на тежък разговор, в който са поискали от него партията да издигне свои кандидати за президент и вицепрезидент.

Разговорът на парламентарната група с Борисов е продължил повече от три часа като заради него депутатите на ГЕРБ се изнесоха от парламентарното заседание в петъка веднага, след като свърши парламентарният контрол с премиера Румен Радев.

На срещата са били застъпени две тези. Първата е била, че ГЕРБ трябва да има собствен кандидат, защото в момента и двете водещи кандидатури на Илияна Йотова и на Андрей Гюров били леви. Тази група депутати дори обяснила на Бойко Борисов, че местни структури са започнали вече да събират подписи за регистрацията на ГЕРБ за изборите, за да успеят за крайния срок 9 септември.

Втора група обаче са застъпили тезата, че ако сега ГЕРБ издигне свой кандидат за държавен глава, след като вече е издигнат Андрей Гюров, ще разцепят десните гласове. Според участници в заседанието тази теза засега повече импонирала на Бойко Борисов. Срещу нея обаче се появил и контрааргументът, че Андрей Гюров дори не е поискал среща с Борисов или някой друг от ръководството, за да договори подкрепа за себе си и Георги Кандев.

След тричасовата среща депутатите и Борисов се разбрали да продължат разговора през уикенда на среща извън София. И вероятно в неделя ще бъде обявено официалното решение на партията за изборите за кандидат за президент.

Двете борещи се тези в ГЕРБ бяха изказани публично в последните дни от напусналия ръководството на партията Делян Добрев и от бившия финансов министър Владислав Горанов. Добрев отправи призив за собствена кандидатура на ГЕРБ още на конференцията, която гласува оставката му в неделя.

"Ако и ние се включим с тясно партиен кандидат, нашето притеснение е, че ще се проведе една братоубийствена война в дясно между нас и кандидата на т.нар. "десница", от който лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент. Месеци влагахме усилия да влезем в разговор за кандидатура, която да не е изразено тясно партийна, за да не се ревнува на коя партия е кандидатурата, а да отговаря на модерен президент на европейска държава. Вместо това се получи боричкане без аргументи", заяви обаче Владислав Горанов в интервю за "Дарик" в началото на седмицата.

"Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: Не може да има "братоубийствена" война, ако не воюваш с брат си. ППДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно, колкото е Йотова", контрира го в четвъртък през социалните мрежи Делян Добрев.

"Структурите са мобилизирани и търсят реванш за загубата на последните парламентарни избори.

Мълчанието по този въпрос показва срамна слабост и нерешителност!", написа още той.