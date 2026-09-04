11 автобуса с променени маршрути заради затворените булеварди в Пловдив на 6 септември

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Автобусите по 11 линии от градския транспорт на Пловдив ще се движат с променен маршрут в неделя заради спирането на трафика в различни отсечки, съобщиха от общината.

Движението ще бъде невъзможно по бул. "Шести септември" - от кръстовището с "Руски" до това с "Васил Априлов", и по бул. "Васил Априлов" - от входа на града през "Голямоконарско шосе" до кръстовището с "Шести септември". То ще се спира поетапно от 9 до 13,30 ч. заради 50-ия юбилеен международен мемориален маратон "Съединение".

По-късно, от 15 до 24 ч., заради тържествена заря на пл. "Съединение" ще бъде изцяло спряно движението на автомобили по бул. "Шести септември" между кръстовищата с "Руски" и "Цар Борис ІІІ Обединител".

Променени ще са маршрутите на автобусите с номера 6, 11, 15, 20, 21, 22, 37, 44, 93, 99 и 116 от вътрешноградския транспорт както следва:

Линия №6

Посока: Кв. „Изгрев"- кв. „Прослав" - бул. „Шести септември" спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89 - Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", наляво по ул. „Победа" спирка № 272 – „Победа" 1, спирка № 273 – Моста на „Герджика", спирка № 274 – срещу „Пловдивинвест", направо по бул. „Руски" спирка № 167 – „Бунардцика" и по установения маршрут.

В обратна посока - бул. „Руски" спирка № 156 – Пияното, спирка № 293 – „Пловдивинвест", по ул. „Победа" спирка № 294 – ул. „Победа" при кръстовището с ул. „Оборище", надясно по бул. „България" спирка № 99 – Магазин „Нева", спирка № 100 – срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 – хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, наляво по бул. „Шести септември" спирка № 119 - срещи Семинарията и по установения маршрут.

Линия №11

Посока: з-д „Биомашиностроене" – Митница - бул. „България" спирка № 98 - хотел „Санкт Петербург", спирка № 99 – магазин „Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север" и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 47 - Тунела „Север" - изток, направо по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89 – Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", спирка № 91 - срещу хотел „Санкт Петербург" и по утвърдения маршрут.

Линия №15

Посока: кв. „Прослав" - ИЗК „Марица" - бул. „Шести септември" спирка № 117 – кино „Фламинго", наляво по бул. „Руски" спирка № 293 – „Пловдивинвест", по ул. „Победа" спирка № 294 – ул. „Победа" при крустовище с ул „Оборище", надясно по бул. „България" спирка № 99 – магазин „Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", наляво по бул.„Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 50 – ул. "Бр. Обрейкови" и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Цар Борис III Обединител" спирка № 7 – кръстовището с ул. „Братя Обрейкови" - запад, надясно по бул. „България" спирка № 89 - Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", наляво по ул. „Победа" спирка № 272 - ул. „Победа" 1,спирка № 273 - моста на Герджика, спирка № 274 - срещу Пловдивинвест, надясно по бул. „Шести септември" спирка № 142 - сладкарница „Неделя" и по утвърдения маршрут.

Линия №20

Посока: ПУ „Паисий Хилендарски"- кв. „Коматево" - бул. „България" спирка № 98 - хотел „Санкт Петербург", спирка № 99 – магазин „Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", на дясно по „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север" - запад и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 47 - Тунела „Север"- изток, спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89 – Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", спирка № 91 - срещу хотел „Санкт Петербург" и по утвърдения маршрут.

Линия №21

Посока: ТК „Марица" – ЖК „Тракия" – А12 - ул. „Победа" спирка № 57 – автогара „Север", наляво по бул. „България" спирка № 99 – магазин „Нева" спирка № 100 - срещу Район „Северен", на дясно по „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, наляво по бул. „Шести септември" спирка № 199 – срещу Семинарията и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Шести септември" спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89 - Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", надясно по ул. „Победа" спирка № 310 – Център „Ана Май" и по установения маршрут.

Линия №22

Посока: ул. „Младежка" - Пречиствателна станция - бул. „Шести септември" спирка № 117 – кино „Фламинго", наляво по бул. „Руски", спирка № 293 – „Пловдивинвест", по ул. "Победа" спирка № 294 - ул. „Победа" при кръстовище с ул. "Оборище", надясно по бул. "България" спирка № 99 – магазин "Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 - ТЕЛК , наляво по бул. „Шести септември" спирка № 119 - срещу Семинарията и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Шести септември" спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 - Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89- Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", наляво по ул. „Победа", спирка № 272 - ул. „Победа"1, спирка № 273 - моста на Герджика, спирка № 274 - срещу „Пловдивинвест", надясно по бул. „Шести септември" спирка № 142 - сладкарница „Неделя" и по утвърдения маршрут.

Линия №37

Посока: ул. „Юндола" – ЕАЗ - бул. „Шести септември" спирка № 117 –кино „Фламинго", наляво по бул. „Руски", спирка № 293 –„Пловдивинвест", по ул. „Победа" спирка № 294 – ул. „Победа" при кръстовище с ул. „Оборище", надясно по бул. „България" спирка № 99 – магазин „Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" " спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север"- запад и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 47 - тунела „Север"- изток, спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89 – Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", наляво по ул. „Победа" спирка № 272 - ул. „Победа" 1, спирка № 273 - моста на Герджика, спирка № 274 - срещу „Пловдивинвест", надясно по бул. „Шести септември" спирка № 142 - сладкарница „Неделя" и по утвърдения маршрут.

Линия №44

Посока: кръговото на „Цар Симеон" – Техномаркет - бул. „Цар Борис III Обединител" спирка № 47 - Тунела „Север" - изток, спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаир, наляво по бул. „България" спирка № 89 – Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", спирка № 91 - срещу хотел „Санкт Петербург", спирка № 422- „Пазарчето", спирка № 92 – срещу Практикер и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Шести септември" спирка № 117 –кино „Фламинго", наляво по бул. „Руски", спирка № 293 –„Пловдивинвест", по ул. „Победа" спирка № 294 – ул. „Победа" при кръстовище с ул. „Оборище", надясно по бул. „България" спирка № 99 – магазин „Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" " спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север"-запад и по утвърдения маршрут.

Линия №93

Посока: „Автоелектроника" – Стъкларски завод - бул. „Цар Борис III Обединител" спирка № 47 - Тунела „Север" - изток, спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаир, наляво по бул. „България" спирка № 89 – Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", спирка № 91 - срещу хотел „Санкт Петербург"", спирка № 422- „Пазарчето", надясно по бул. „Васил Априлов" спирка № 452 - ресторант „Хитър Петър" и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Васил Априлов" спирка № 443 – срещу р-т „Хитър Петър", наляво по бул. „България" спирка № 98 – хотел „Санкт Петербург", спирка № 99 – магазин „Наве", спирка № 100 - срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК, спирка № 10 – Тунела „Север" – запад и по утвърдения маршрут.

Линия №99

Посока : ЖК „Тракия" –А12 – ТК „Марица" - бул. „Цар Борис III Обединител" спирка № 47 - Тунела „Север" - изток, спирка № 48 - Водната палата, спирка № 49 – Панаира, наляво по бул. „България" спирка № 89 - Район „Северен", спирка № 90 – СОУ „П. Яворов", надясно по ул. „Победа" спирка № 310 – Център „Ана Май" и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - ул. „Победа" спирка № 57- Автогара „Север", ляв завой по бул. „България" спирка № 99 – магазин „Нева", спирка № 100 - срещу Район „Северен", надясно по бул. „Цар Борис ІІІ Обединител" спирка № 8 - хотел „Марица", спирка № 9 – ТЕЛК , спирка № 10 – Тунела „Север" и по утвърдения маршрут.

Линия №116

Посока: Митница – кв. „Изгрев" - бул. „Христо Ботев" спирка № 205 - Централна гара, спирка № 206 – Автогара „Юг", спирка № 43 – Сточна гара, наляво по бул. „Цар Борис Ⅲ Обединител" спирка № 44 – Байкал, спирка № 45 – срещу хотел „Тримонциум", спирка № 46 – Тунела юг – изток, спирка № 47 – Тунела север – изток, надясно по бул. „Шести септември" спирка № 119 - срещу Семинарията и по утвърдения маршрут.

В обратна посока - бул. „Шести септември" спирка № 140 – срещу пл. „Шахбазян", наляво по бул. „Цар Борис Ⅲ Обединител" спирка № 10 – Тунела „Север" - запад, спирка № 11 - Тунела „Юг" - запад, спирка № 12 – хотел „Тримонциум", надясно по бул. „Христо Ботев" спирка № 14 – Сточна гара, спирка № 187 – автогара „Юг", спирка № 188 – срещу Централна Гара и по утвърдения маршрут.