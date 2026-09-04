Полицаи от Монтана разследват побой между бащи в градския парк „Слънчева градина"

Служители на РУ-Монтана, разследват побой в градския парк „Слънчева градина" в Монтана, съобщиха от полицейската дирекция.

На 3 септември т.г. около 20,53 ч на тел. 112 е получен сигнал за нанесен побой в град Монтана. Малко по-късно в полицейското управление се появил 43-годишен местен жител с видими следи от насилие. Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете, където бил нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

Пострадалият е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ-Монтана със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в областта на кръста. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.