ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Хаас” следи Линдблад, остава място за Никола Цоло...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23505533 www.24chasa.bg

Полицаи от Монтана разследват побой между бащи в градския парк „Слънчева градина"

Камелия Александрова

[email protected]

1212
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Служители на РУ Монтана разследват побой в градския парк „Слънчева градина" в Монтана.

Служители на РУ-Монтана, разследват побой в градския парк „Слънчева градина" в Монтана, съобщиха от полицейската дирекция.

На 3 септември т.г. около 20,53 ч на тел. 112 е получен сигнал за нанесен побой в град Монтана. Малко по-късно в полицейското управление се появил 43-годишен местен жител с видими следи от насилие. Той обяснил, че отишъл в парка, за да изясни конфликт между сина си и друго дете, където бил нападнат от бащата на другото момче и още един непознат мъж.

Пострадалият е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ-Монтана със счупен нос, комоцио и съмнения за травма в областта на кръста. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда.

Служители на РУ Монтана разследват побой в градския парк „Слънчева градина" в Монтана.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)