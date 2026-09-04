Иззеха незаконно оръжие, самоделни бомби и културни богатства от ломско село

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Незаконно оръжие, самоделни бомби и културно-исторически ценности са иззети при специализирана полицейска операция в ломското село Сталийска махала.

На 3 септември, след получен сигнал служители от "Криминална полиция" в Лом, провели специализирана операция. При нея полицаите претърсили къща в ломското село, в която живеел 61-годишен криминално проявен и осъждан мъж.

При процесуално-следствените действия са открити и иззети незаконна двуцевна ловна пушка - успоредка, 16-ти калибър, газов пистолет и 50 патрона от различен калибър. В имота са намерени още 2 самоделни взривни устройства, буркан с прахообразно вещество, както и 70 патинирани монети, 76 антични украшения и металдетектор.

На място са съдействали екипи на контратерористичното звено на МВР, районната служба на пожарната в Лом и спешна помощ. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая са образувани досъдебни производства.