3-годишно дете почина в линейката, след като камион помете кола във Варненско

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Дете на три години е починало по пътя за болница след катастрофа във Варненско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 16:55 ч. в четвъртък на пътя между селата Горен чифлик и Гроздьово. 47-годишният водач на влекач с полуремарке се движел с висока скорост и загубил контрол. Задната част на полуремаркето се занесла и навлязла в лентата за насрещно движение, където помело лека кола.

При катастрофата са пострадали 53-годишният шофьор на колата и 3-годишното дете, което пътувало на задната седалка. Двамата са транспортирани от екип на Центъра за спешна медицинска помощ към болнично заведение. По пътя детето е починало.

53-годишният мъж е настанен за наблюдение с контузия на гръдния кош и травма на корема, без опасност за живота, съобщи БТА.

Причините са трагичния инцидент се разследват.