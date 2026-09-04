Стоянов говори за по-широко сътрудничество в отбраната със словашкия си колега Калиняк

Министърът на отбраната на Република България Димитър Стоянов и заместник министър-председателят и министър на отбраната на Словашката република Роберт Калиняк обсъдиха и перспективите за разширяване на военнотехническото сътрудничество.

Словашката страна представи потенциала на своята отбранителна индустрия и заяви готовност за по-нататъшно взаимодействие с България при придобиването и развитието на новите способности за Българската армия.

Двамата обсъдиха още развитието на двустранните отношения в областта на отбраната. Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Словашката република Роберт Фицо и водената от него делегация в България, съобщиха от министерство на отбраната.

В хода на разговорите двамата министри поставиха акцент върху опита на двете страни при развитието и усвояването на F-16 Block 70, както и върху изпълнението на проектите по инструмента SAFE. Министър Стоянов представи процеса по усвояване на първите 8 изтребителя, както и обучението на българските пилоти.

„За нас е важно да обменяме опит и да използваме максимално възможностите, които европейските инструменти предоставят за укрепване на отбранителния потенциал", посочи министър Стоянов. Той отбеляза, че България работи активно по проектите за модернизация на въоръжените сили и за изграждане на необходимите способности.

Днес официална среща проведоха и премиерите на България и Словакия - Румен Радев и Роберт Фицо. Те се договориха България и Словакия да работят заедно в сферите на енергетиката и отбраната. С радост декларираха и че имат еднакви виждания за бъдещето на Европа.