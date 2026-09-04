Почит към шестимата пожарникари, загинали преди 27 г. в Бобов дол

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Шестимата пожарникари, загинали преди 27 г. в Бобов дол, бяха почетени днес от техни роднини, колеги и приятели. Капитан Крум Зарев (30 г.) и младши лейтенантите Иван Факирски (32 г.), Венцислав Георгиев (27 г.), Бисер Калистратов (25 г.), Ивайло Иванов (26 г.) и Ивайло Парасков (32 г.) загинаха по време на изпълнение на служебните си задължения на 4 септември 1999 г.

Докато потушават пожар в склад номер 3 на Централните взривни складове на Мини "Бобов дол" в с. Големо село, избухва взрив, при който шестимата млади мъже - пожарникари и полицаи, загиват на място.

Паметта им днес почетоха в Бобов дол роднините и колегите им.Заупокойна молитва отслужи свещеник Венцислав Ангелов.

Венци поднесоха и се поклониха директорът на ОДМВР – Кюстендил, ст. комисар Васил Йоцов, колегите им от РДПБЗН – Кюстендил, зам. кметът на Община Бобов дол Цв. Борисова. Венец изпрати директорът на ГДПБЗН – МВР гл. комисар Ал. Джартов.

Началникът на РУ Бобов дол Марио Миланов се обърна към присъстващите с думите: Събрахме се за поредна година, за да почетем шестимата млади мъже, шестимата герои ... Те влязоха в огъня, за да спасят всички нас, но, за съжаление, останаха там.

Паметта на загиналите шестима служители на МВР беше почетена с падане на колене и вой на сирени..

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