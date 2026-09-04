С тържествена заря и военни ритуали държавата ще отбележи Съединението на 6 септември

141-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия ще бъде отбелязана тържествено на 6 септември 2026 г. с участието на представителни военни подразделения в различни градове на страната.

Кулминацията на честванията ще бъде тържествената проверка (заря) на площад „Съединение" в Пловдив. Тя ще започне в 20.30 ч. и на нея ще присъстват министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, съобщиха от министерство на отбраната.

В тържествената проверка ще участват представителни формирования от Сухопътните войски, Военновъздушните сили (ВВС), Съвместното командване на специалните операции (СКСО), както и Представителният духов оркестър на ВВС. Командващ зарята ще бъде бригаден генерал Божидар Бойков, командир на СКСО.

По-рано през деня в Пловдив ще се проведат военни ритуали по поднасяне на венци и цветя с участието на почетни караули от военнослужещи от СКСО. Те ще бъдат пред паметника на Гаврил Кръстевич в двора на църквата „Света Богородица", пред паметната плоча на майор Райчо Николов до Римския стадион и пред паметника на Захари Стоянов в „Дондуковата градина".

В София Денят на Съединението ще бъде отбелязан пред мавзолея – костница на княз Александър Батенберг, с участието на представително военно подразделение от Националната гвардейска част.

Националният военноисторически музей също ще се включи в отбелязването на годишнината. Музеят ще представи тематични музейни турове с начален час 11.00 ч. и 15.00 ч., които ще проследят пътя към Съединението.

Празничният 6 септември ще бъде отбелязан с военни ритуали още във Велико Търново, Стара Загора, Благоевград, Хасково, Ямбол, Сливен, Варна, Бургас, Горна Оряховица, Асеновград, Радомир и други населени места в страната.