Нова атака в съда заради тока и водата в Баба Алино

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Нова атака в съда предприема „Форест клуб Варна" ООД заради прекъснатите ток и вода в жилищен обект в незаконния комплекс.

„Форест клуб" твърди, че строителните работи в комплекса са окончателно приключили и няма законово основание да се спира захранването на завършените и обитаеми сгради.

Административният съд – Варна обаче остави без уважение искането на дружеството за спиране на изпълнението на заповедта, с която е разпоредено прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването.

Става дума за заповед от 1 септември 2025 г. на директора на дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" при Община Варна.

В основата на новия съдебен спор е твърдението на „Форест клуб Варна" ООД, че строителните работи в обекта са окончателно приключили.

Дружеството поддържа, че става дума за завършени и обитаеми сгради, към които не може да бъде прекъсвано електричеството и водата.

Именно затова „Форест клуб" е поискал от съда да спре изпълнението на заповедта до приключване на спора по същество.

Съдът обаче е преценил, че искането е неоснователно.

След като е разгледал представените писмени доказателства, Административният съд – Варна приема, че дружеството не е доказало възможност да настъпят значителни вреди за неговата собствена правна сфера.

Съдът не приема и аргумента, че засегнатите права на хората, които живеят в сградите, са достатъчни сами по себе си, за да бъде спряно изпълнението на заповедта.

Има и още един важен момент в определението.

Според съда спирането на изпълнението по този ред действа само занапред. Тоест то не може да върне вече прекъснатите доставки на електричество и вода.