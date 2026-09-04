Намериха кокаин за 50 хил. евро при обиск по случая с дилъра-фармацевт във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 840 грама кокаин, чиято стойност е приблизително 50 хил. евро, са иззети при продължилите действия по случая с близо 5 килограма марихуана във Варна. Наркотикът е открит на два адреса и в автомобил, свързани с 36-годишния магистър-фармацевт.

Както „24 часа" съобщи, при операция на ОД на МВР – Варна от жилището и автомобила на 36-годишен мъж, работещ като магистър-фармацевт в болница във Варна, бяха иззети 4986,5 грама марихуана.

По данни на разследването наркотикът е бил предаден на фармацевта от чуждестранен гражданин. Двамата бяха задържани непосредствено след сделката, проведена на варненска улица.

При продължилите процесуално-следствени действия са извършени допълнителни претърсвания на обекти, свързани с 36-годишния мъж.

При обиските на два адреса и в автомобил са открити и иззети общо 841,74 грама кокаин, както и допълнително количество марихуана.

Така общото количество на иззетите наркотици по случая значително нараства.

Работата по досъдебното производство продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

Предстои разследването да изясни произхода на наркотиците, предназначението им и ролята на двамата задържани в схемата.