8 експертизи и ДАНС отсяват версиите за гръмналия склад с боеприпаси в Белица

Окръжна прокуратура Габрово продължава интензивното събиране на доказателства по всички версии за възникването на пожара в склад за боеприпаси в завод "ЕМКО" край с. Белица.

В хода на разследването по досъдебното производство са назначени множество експертизи – пожаротехническа, химическа, комплексна, строително-оценъчна, ДНК експертиза, дактилоскопна експертиза и две видеотехнически експертизи. Разпитани са 11 свидетели, като предстои да бъдат разпитани още допълнително установени лица. Възложено е извършването на анализ на движението (вход – изход) на съхраняваните в компрометирания склад материали, Това съобщиха от Апелативната прокуратура във Велико Търново.

Разпоредено е извършването на оперативно-издирвателни действия на Териториална дирекция „ДАНС" - Габрово и на ОД на МВР - Габрово във връзка с разширяване и конкретизиране на първоначално придобитата информация и с оглед обезпечаване на доказателства за причините за пожара, от който е последвал взрив, и съпричастните към него лица.

Към момента в хода на разследването не е изключена нито една от първоначалните версии за причината за възникналия пожар. Продължава интензивното провеждане на следствени действия по досъдебното производство под ръководството на Окръжна прокуратура-Габрово, уверяват разследващите.

Прессъобщението идва дни след като западно разузнаване обави, че Русия е виновна за взрива в оръжейницата край Трявна.

Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски оръжейни заводи, включително в България.

Това твърди британският "Телеграф", позовавайки се на информация на западни разузнавателни източници. Смята се, че Кремъл е вербувал членове на местни банди да саботират компании от отбранителната индустрия, като целта била "да се изпита решимостта на НАТО".

Според изданието е възможно един от случаите на саботаж да е взривът на 10 август в оръжейния завод на ЕМКО край Трявна. Първо беше съобщено, че причина за инцидента е запалването на камион. От компанията заявиха, че изключват версията за човешка грешка, като припомниха, че подобни инциденти в складови обекти на ЕМКО е имало през 2011, 2022 и 2023 г.

Имаше и опит собственикът на компанията Емилиян Гебрев да бъде отровен с "Новичок".