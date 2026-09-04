Вещици танцуват с метли на фестивал в село Свобода

Майстори ще показват на живо как се „връзват" метли, танци с метли на вещици ще има на първия по рода си Фестивал на метлата, който ще се проведе на 5 септември в добричкото село Свобода.

„Инициативата е на местното читалище „Просвета -1941" и има за цел да съхрани почти изчезналия занаят по ръчно изработване на метли, да представи важното място на метлата в българския бит, традиции и вярвания", каза секретарят на читалището Маринела Георгиева.

„В 12 часа ще бъдат открити знаятчийските работилници, в 13 ч. вещици ще танцуват вещици с метли. Има и занимателни игри, в които присъства магията", добави тя.

С първо изпълнение на химна на фстивала от 15 часа започва голям концерт, който ще продължи до тъмно. Между раличните изпълнения ще има разкази за обичаи, вярвания,ритуали и др., свързана с метлата.

„Намерихме майстори-метлари от от района на Карнобат, където все още се отглежда сорго и се пазят традициите в направата на метли. Ще гостуват 4-5 майстори. В село Свобода този занаят го няма. Наше проучване показа, че е изчезнал в целия Добрички регион. Гостуващите майстори ще представят инструментите и начина, по който се изработват метлите", обясни Георгиева.Ще има и работилници за деца и възрастни, Регионалният исторически музей в Добрич показва работилница за плъстене на вълна.

„Целта на фестивала е по-амбициозна. Освен да представи занаята „метларство", той иска да покаже метлата и нейните много „функции" в домовете на хората. Метлата жените използват за чистене, но и за баене, за пазене на дома и др. В миналото тя е имала не само практическо предназначение, но е била възприемана и като пазител на дома и средство срещу уроки и зли сили", уточни Георгиева.