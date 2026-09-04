За 40 часа събраха 60 хил. евро за нова протеза, необходима на бившия военен от Пловдив

Димитър Ралев е с ампутиран крак и онкологична диагноза

За по-малко от две денонощия сумата, необходима за нова протеза на бившия военен пилот на МиГ-29 и Су-25 Димитър Ралев, е събрана. Тя беше 60 000 евро.

Това съобщи дъщеря му Стиляна Ралева във фейсбук профила си.

"Нито аз, нито семейството ми сме очаквали такава огромна вълна от подкрепа. Искам да благодаря на всички съученици, колеги, спасители, бивши и настоящи авиатори и служещи, на всички пловдивчани, на всички близки, приятели и роднини и на всички, които пропускам да спомена", написа тя.

На 5 април м.г. левият крак на Димитър внезапно изстива и започва да губи движение. Установена е двойна тромбоза на хълбочните артерии. Следват няколко операции и дълъг болничен престой. Кръвоснабдяването е възстановено, но нервите вече са тежко увредени. Появява се гангрена и кракът трябва да бъде ампутиран. Само два месеца по-късно Димитър получава втора тромбоза, а след нея и онкологична диагноза. Започват химиотерапия и доста рискова трансплантация. Между болниците и операциите бившият пилот се учи наново да ходи - първо с патерици, после с канадки, а накрая и с протеза. Оказва се обаче, че сегашната протеза не е подходяща за него. Тя натоварва десния му крак и ако продължи да я носи, има опасност да увреди и него.

"Благодаря на хората, които не познават нито мен, нито семейството ми, но се ангажираха с историята ни", написа още Стиляна. И уточнява, че упората на семейството им е именно майка й - съпругата на Димитър Ралев.