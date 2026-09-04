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Фестивал за 8-ми път оживява Античния керамичен център край Павликени

Дима Максимова

[email protected]

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Античният керамичен център край Павликени ще върне посетителите 2000 години назад във времето

Исторически музей – Павликени кани на VIII издание на античния фестивал „Древна балканска земя" (Terra Antiqua Balcanica), който ще се проведе на 5 септември 2026 г. в Античния керамичен център край града.

В рамките на фестивалния ден Античният керамичен център отново ще оживее с исторически възстановки, демонстрации, занаяти, древни игри и занимания за посетители от всички възрасти.

Сред акцентите в програмата тази година са воините на Първи италийски легион с античен лагер, военни демонстрации и състезание по стрелба с лък, разнообразни творчески работилници – стъклопис, изработване на свещи, работа на грънчарско колело и други, както и възможност посетителите да се потопят в атмосферата на Античността, като се облекат като древни римляни и се включат в антични игри.

Ще се приготвя древноримска кухня, която тази година ще бъде достъпна на символична цена. Събраните средства, както и средствата от организираната томбола и дарителските кутии по време на фестивала, ще бъдат използвани за подновяване на информационните табели на Античния керамичен център, информират организаторите.

 Традиционните техники за приготвяне на медовина ще разкрие майстор на напитката,  а любопитните ще могат и да опитат.

През целия ден ще може да се види и мобилната изложба „Античен керамичен център край Павликени". Посетителите ще могат да се потопят във виртуалната реалност, създадена в рамките на проекта. За желаещите ще бъде организирана и беседа за историята и археологическитенаходки на обекта.

За улеснение на посетителите Исторически музей – Павликени осигурява и автобусен транспорт до Античния керамичен център. Подробна информация за часа и мястото на тръгване ще бъде обявена допълнително във facebook страницата на музея - Исторически Музей Павликени.

Официалното откриване е в 10:00 часа. Входът е свободен.

Античният керамичен център край Павликени ще върне посетителите 2000 години назад във времето

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