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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23506856 www.24chasa.bg

Заплахи за бомби в детски градини у нас, обявяват джихад заради действия срещу Иран

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детска градина

Нова вълна от бомбени заплахи е получена в училища и детски градини у нас. Извършителите се  обявяват като представители на Корпуса на стражите на ислямската революция и обявяват „джихад" заради действия срещу Иран и иранския народ.

В съобщението се посочва, че причината е и подкрепата за Съединените щати. „Затова оставяме бомба във вашата сграда", гласи заплахата.

Сред местата, получили подобни сигнали, е и детска градина в Своге, научи bTV. Подобни заплахи са получили и в детска градина в столичния квартал "Стрелбище", както и в село Герман.

Полицията извършва проверки по получените сигнали. При предишните вълни от бомбени заплахи в страната взривни устройства не бяха открити.

детска градина

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