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Осми национални четения, посветени на Захарий Стоянов, провеждат в събота в Медвен

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Снимка: Община Котел

На 5 септември 2026 г., събота, от 10:00 часа в салона на народно читалище "Извор – 1882" в село Медвен, община Котел, ще се проведат Осмите национални четения, посветени на Захарий Стоянов, съобщиха от пресцентъра на общината.

Тазгодишното издание е посветено на 150-годишнината от Априлското въстание и ще събере историци, изследователи, музейни специалисти и писатели, които ще представят различни теми, свързани с Априлската епопея и ролята на Захарий Стоянов като неин участник, свидетел и летописец.

Сред лекторите са проф. Пламен Митев, ас. д-р Искрен Великов, доц. д-р Георги Ковачев, Иван Иванов, Цветанка Андреева, Любомир Котев, Стефан Иванов и Мартин Динев.

В рамките на четенията ще бъдат наградени учениците, участвали в конкурса за есе "Любовта на Захарий Стоянов към Отечеството и защо обичам България?".

Програмата включва и специално музикално участие на оперната прима Татяна Шиварова и Марцио Фуллин. Събитието ще завърши с поднасяне на цветя пред паметника на Захарий Стоянов.

Снимка: Община Котел

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