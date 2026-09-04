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Младеж на 17 години хванат с 10 кг марихуана. Зареждал дрогата от кола (снимки)

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Част от марихуаната

Арестуваха и 60-годишен, засадил нива с трева до училище

17-годишен младеж, пласирал марихуана от кола, бе задържан с 10 кг от наркотика при акция на криминалисти от  Шесто РУ към СДВР. Те следили схемата известно време, преди да задържат ученика вчера.

Той бил арестуван около 17 часа в района на ж.к. „Овча купел". Дрогата била в колата, разпределена в 10 плика, всеки с по 1 кг марихуана. 

По данни на разследването автомобилът е използван като своеобразен склад за наркотика. Схемата била организирана така, че да се избягва пряк контакт между по-големия дилър и по-дребния. При всяка предварително уговорена сделка на клиента било казвано къде е паркирана колата и къде е ключът. 

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура задържаният е привлечен като обвиняем и с постановление на прокурор е задържан за срок до 72 часа.

При друга акция на криминалистите от Шесто РУ те задържали 60-годишен мъж със 129 грама марихуана и 10 грама кокаин. В хода на оперативните действия в района на ул. „Любляна", в близост до 66-о СУ, е установено място, на което се отглеждали растения от рода на конопа. Организирано е наблюдение и около 19 часа е задържан мъжът, докато ги поливал. Оказал се криминално проявен. Той е обвинен и задържан за до 72 часа. По неофициална информация мъжът има множество осъждания и присъди, включително за данъчни измами.

Марихуана
Марихуана

Марихуаната била засадена до училище
Марихуаната била засадена до училище

Част от марихуаната
Марихуана
Марихуаната била засадена до училище

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