В Сливенско ще контролират движението по празниците с дрон и необозначени автомобили

На територията на Областната дирекция на МВР в Сливен е създадена организация за недопускане на нарушения, инциденти и тежки пътни произшествия преди, по време и след празниците, свързани с отбелязване на Съединението на България - 6 септември и Деня на независимостта на България - 22 септември, съобщиха от пресцентъра на дирекцията. От 4 до 8 септември и от 18 до 23 септември е осигурено засилено полицейско присъствие на територията на районните управления Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица с цел опазване на обществения ред, противодействие на престъпленията срещу собствеността и личността и осигуряване на пътна безопасност.

Остава засилен контролът по автомагистрала „Тракия", където денонощно има екипи на сектор "Пътна полиция" в Сливен. По магистралата, първокласните и второстепенни пътища се осъществява линеен контрол от служители на охранителна и криминална полиция със служебни и необозначени автомобили. През целия период са предвидени специализирани полицейски операции, свързани с недопускане на водачи, употребили алкохол, и/или наркотични вещества и контрол на скоростните режими като с дрон ще се следи за неправилно изпреварване и рисково поведение. Ще се осъществява и контрол на двуколесните пътни превозни средства и особено на водачите на индивидуални електрически превозни средства.

Ще се осъществява контрол във връзка с въведените ограничения от Агенция "Пътна инфраструктура".

При възникнала необходимост движението ще се регулира от екипи на сектор „Пътна полиция".