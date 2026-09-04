Вижте седмичния отчет на община Русе

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СЕДМИЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

31 август – 4 септември 2026 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

продължават строителните дейности по цялостно обновяване и благоустройство на парковата зона между бл. „5" и бл. „6" в кв. „Дружба" 3 – започна изграждането на новите алеи, премахване на старото парково осветление и монтиране на нови стълбове с LED осветители, както и полагане на нова подземна кабелна захранваща мрежа;

продължават дейностите по благоустройството на пространството пред бл. „Верила" в кв. „Родина" 1 – положени бяха ограничителни бетонови пътни ивици и бе извършена подготовка на прилежащите тротоарни площи за полагане на нова настилка;

продължава основният ремонт на тротоара по ул. „Николаевска" - в участъка между кръстовищата с ул. „Сент Уан" и ул. „Неофит Бозвели" /срещу сградата на ПГРКК/;

извършени бяха локални ремонти на разрушения по пътните настилки на места по общински път с. Николово – гр. Мартен, на кръстовището на ул. „Шипка" с бул. „Цар Освободител" по протежение на ул. „Сини Вир" в кв. „Средна кула";

изцяло бяха подменени стъклените елементи с плътни поликарбонатни плоскости на заслона на спирката на обществения градски транспорт на ул. „Николаевска" /срещу сградата на ПГРКК/;

приключиха подготвителните дейности преди полагане на нова асфалтова настилка по разширяването на платното за движение по ал. „Роза" - в участъка, граничещ с Парка на младежта;

продължават строителните дейности по благоустройство на парковата територия в източната част на Парка на младежта, намираща се до Общинската тенис база, положен бе основният носещ пласт от трошено – каменна фракция по новите алеи и монтирането на допълнителни осветителни тела за цветно ландшафтно осветление;

продължава ремонтът на тротоара на кръстовището на бул. „Цар Освободител" с ул. „Шипка" - срещу главния вход на Централния общински пазар, положена бе нова паважна настилка;

ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи шахти по ул. „Борисова" и ул. „Независимост";

извършени бяха укрепване и подмяна на капаци за ревизионни шахти на пл. „Княз Александър Батенберг" и в Парка на младежта;

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличните мрежи на с. Сандрово и с. Червена вода;

извършени бяха ремонт, подмяна на неработещи осветители с нови и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", ул. „Боримечка", бул. „Гоце Делчев", бул. „Мидия - Енос", ал. „Роза", ул. „Ангел Кънчев", ул. „Бабуна планина", ул. „Братя Обретенови", ул. „Димчо Дебелянов" /включително възстановяване на стълб и захранваща мрежа/, ул. „Захари Стоянов", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Мальовица", ул. „Муткурова", ул. „Свети Георги", ул. „Солун", ул. „Сяр", ул. „Шести септември", както и по уличните мрежи в кв. „Средна кула", гр. Мартен и с. Басарбово;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на Градския стадион и на места в Парка на младежта /вкл. и по ал. „Перистери"/;

монтирани бяха 6 нови и бяха подменени 5 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

изработени бяха 61 нови светлоотразителни знаци и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършени бяха текуща поддръжка, ремонт и възстановяване на нормалната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Борисова" с ул. „Панайот Хитов", бул. „Липник" с ул. „Иван Ведър" и ул. „Захари Стоянов";

положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по ул. „Будапеща", ул. „Воден" /пред СУ „Възраждане"/, ул. „Доростол", ул. „Петрохан", ул. „Муткурова", ул. „Стефан Стамболов" /пред ОУ „Ангел Кънчев" и ДГ „Незабравка"/, ул. „Студентска", ул. „Яребична" /до ОУ „Братя Миладинови"/, ул. „Хан Крум", ул. „Петър Берон" /до ОУ „Иван Вазов"/ и за обозначаване на таксиметрови стоянки по ул. „Скопие", както и на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Ген. Паренсов" и пред бл. „Клокотница" в кв. Цветница, вх. „А" на бл. „Брацигово" в кв. „Родина" 2, вх. „Д" на бл. „305" и вх. „А" на бл. „312" в кв. „Чародейка – Север";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 16 кучета. Осиновени бяха 19 кучета и бе извършена кастрация на 20 кучета. Извършена бе ваксинация на 16 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 4 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

продължава административната подготовка за събитията от Есенния салон на изкуствата и Коледно-новогодишния фестивал на Община Русе;

извършени бяха дейности по разпространение на културната програма на Община Русе за септември;

приети бяха отчети за изпълнението на проектите по Програма „Култура" 2026;

обработена бе информация относно нужди от ремонтни дейности в читалищните сгради през 2027 г.;

проведени бяха работни срещи, свързани с програмирането и бюджетирането на 66. Международен фестивал „Мартенски музикални дни";

приети бяха отчети по Програма „Култура";

извършена бе проверка на приетите месечни касови отчети и относими справки, представени от образователните институции на територията на община Русе;

проведени бяха заседания с директорите на образователни институции за представяне и обсъждане на формулите за разпределението на средствата, получени по стандарти за функция „Образование", за детски градини, неспециализирани училища, без професионални гимназии, професионални гимназии и центрове за подкрепа на личностно развитие в община Русе за 2026 г.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

извършени бяха 6 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно-социални услуги", обработени бяха 3 заявления на кандидат-потребители;

сключен бе договор за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства";

консултирани бяха 11 човека, извършени бяха 9 домашни посещения на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа", с цел проследяване качеството на грижа, и бяха проведени телефонни разговори с потребителите за отчитане удовлетвореността от социална услуга;

обработени бяха 136 графика и 248 отчета с положения труд на социалните асистенти, предоставящи социални услуги на потребителите в Русе и във всички населени места на общината;

раздадени бяха месечни карти за транспорт на социалните асистенти в изпълнение на стандарт 3, критерий 3.1 от Наредбата за качество на социалните услуги;

извършени бяха 39 проверки в изпълнение на чл. 12 от Наредба № РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизъм „Лична помощ";

обработени бяха 1647 графика и 1647 отчета с положения труд на всички лични асистенти, предоставящи лична помощ на ползватели в Русе и във всички населени места на общината;

консултирани бяха 36 лица по въпроси, касаещи социални услуги и други социални придобивки;

отпуснати бяха финансови средства за еднократно подпомагане на 34 лица при раждане/осиновяване на дете и бяха консултирани 4 семейства с новородени деца, отговарящи на изискванията на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

стартира приемът на документи по програма „Асистирана репродукция", като крайният срок за подаване на документи е 30 септември;

създадена бе организация за началото на новата учебна година по отношение на медицинското осигуряване в здравните кабинети в детски градини и училища;

изготвени бяха заповед и поименен график с разпределение на медицинските специалисти. Стартирани бяха процедури по осигуряване на медикаменти и консумативи за спешните шкафове в здравните кабинети на детски градини и училища;

извършена бе служебна проверка на данни, удостоверяващи верността на посочени критерии от заявители на деца за прием в детски ясли, въз основа на регистъра на населението, поддържан в Община Русе и наличие/липса на задължения към дирекция „Местни данъци и такси";

издадена бе заповед за възстановяване на разходите на 3 приемни семейства по реда на правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

придружени бяха 4 лица до КОЦ – Русе за безплатни медицински прегледи „Женско здраве" по договора между Община Русе и КОЦ – Русе;

здравните медиатори консултираха и подпомогнаха 16 лица за провеждане на профилактични медицински прегледи. Консултирани бяха 24 лица по Закона на здравното осигуряване и за условията на кандидатстване за еднократна финансова помощ за ученици от 1 до 4 клас;

експертите от Превантивно-информационния център проведоха 3 спортни тренировки с 40 деца и младежи – потребители на социални услуги /от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Българския червен кръст/ по Програмата за селективна превенция „Спорт за свободен живот";

екипът за ранно детско развитие посети по график Детските ясли 1, 6, 8, 9, 12 и 16. Проведени бяха двигателни игри на открито и сензорно-творческа дейност – „Рисуване с пръсти". Дискутирани бяха конкретни наблюдавани казуси, свързани с говорното развитие на децата, както и готовността им за посещаване на детска градина. Проведена бе 1 консултация с родители на дете от Детска ясла 8;

на 31 август бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Нови сад" 27, на 1 септември - на ул. „Константин Иречек" 27 и на бул. „Липник" 62.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава текущият вътрешен ремонт в общинската сграда на ул. „Райко Даскалов" 2А;

продължават ремонтът, реконструкцията и реставрацията на фасади и покрив на общинската сграда на ул. „Цариброд" 3, извършени бяха реставрационни работи по фасадни елементи и ремонт на дървената дограма от вътрешна страна;

възложени бяха ремонтни дейности за текущ ремонт на главно стълбище и фасади на тяло – изток в общинската сграда на ул. „Н. Й. Вапцаров" 20 /бивш Дом майка и дете/;

продължава изграждането на нова спортна зала в СУ „Васил Левски";

продължава изграждането на сгради за социалната услуга „Резидентна грижа за пълнолетни лица с психични разстройства" на ул. „Тракция" 25";

продължава изграждането на Дневен център за стари хора в кв. „Родина";

продължава изпълнението на два нови корпуса в Дома за пълнолетни лица с деменция „Приста";

издадено бе удостоверение за въвеждане в експлоатация за обект „Извършване на основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна архитектурна среда, в т.ч. и STEM пространства в ОУ „Отец Паисий", след получено положително становище от комисия, назначена от министъра на културата, за приемане на извършените строително-монтажни работи по сградата – недвижима културна ценност;

извършени бяха 8 огледа на територията на Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

Община Русе в качеството си на допустим бенефициент по реда на Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката, разработи и депозира проектно предложение по Модул I „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони", Дейност II „Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация/издаване на разрешение за ползване на малък физкултурен салон". Проектът предвижда изграждане на малък физкултурен салон за учениците от I до IV клас в двора на СУ „Възраждане". Проектната разработка включва вътрешно преустройство на част от съществуващата сградата на СУ „Възраждане", с цел изграждане на топла връзка и свързаност с физкултурния салон. Ще бъдат обособени също санитарни възли, съблекални и педагогическа стая;

на 2 септември Европа Директно - Русе проведе ателие на тема „Открий Европа" в с. Семерджиево с участието на 20 деца. В рамките на инициативата бяха организирани разнообразни образователни и занимателни игри, чрез които децата по достъпен и забавен начин се запознаха с Европа и Европейския съюз. Ателието съчета полезното с приятното, като насърчи активното участие, работата в екип и общуването между децата. За финал на инициативата беше организирана и футболна игра, която допълни програмата със спортна активност и много положителни емоции;

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

извършена бе подготовка за провеждането на шахматно събитие на 27 септември;

извършена бе подготовка на зала „Дунав" и на Градския стадион за новия спортен сезон;

членове на Младежкия парламент проведоха доброволческа акция в Общинския приют за безстопанствени животни. Младежите имаха възможност да нахранят животните, да почистят, да ги разходят и да поиграят с тях;

10-годишната Йоана Роева от Вокална школа „Приста войс" с ръководител Доротея Бальовска спечели две първи места на международния конкурс „Stars of the World", който се проведе в курортния комплекс „Албена". В музикалната надпревара участват над 150 изпълнители от Молдова, Литва, Латвия, Украйна, Ирландия и България. Състезателите се представят в различни вокални направления и биват оценени от международно жури. Йоана Роева завоюва две първи места – в категориите „Мюзикъл" и „Песен на роден език";

доброволци от Младежкия парламент с ръководител Антония Нейкова към Международния младежки център взеха участие в Младежкия лагер „Зелено бъдеще", организиран от Младежки център – Добрич. Инициативата се проведе от 25 до 29 август и събра младежи от Русе, Добрич, Пловдив, Перник, Търговище и Габрово. В рамките на лагера участниците бяха включени в образователни, творчески и екипни занимания, посветени на опазването на природата и Черноморското крайбрежие. Те посетиха язовир „Плачи дол", село Езерец, местността Болата и Шабла. Младежите преминаха обучение по безопасност във водата и първа помощ, участваха в екологични работилници и разработиха свои идеи и послания за опазване на природата.

продължава подготовката за откриване на новия творчески сезон на Международния младежки център с рекламно-информационна кампания.