Разширяваме сътрудничеството със Словакия и в енергийния сектор

Велислава Петрова и Юрай Бланар обсъдиха нови възможности за сътрудничество между България и Словакия в рамките на визитата на Роберт Фицо в България

Развитието на отношенията между България и Словакия и възможностите за по-тясно взаимодействие по въпроси от общ европейски интерес бяха във фокуса на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова с министъра на външните работи и европейските въпроси на Словакия Юрай Бланар. Двамата обсъдиха възможностите за разширяване на сътрудничеството в областта на енергетиката, транспортната свързаност, иновациите и новите технологии.

Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Словашката република Роберт Фицо в България. Министър Петрова беше част от официалната българска делегация и участва в пленарните разговори между делегациите на България и Словакия, водени от министър-председателите Румен Радев и Роберт Фицо.

По време на разговора двамата министри поставиха акцент върху възможностите политическият диалог между България и Словакия да бъде надграден с конкретни инициативи и партньорства. Сред приоритетите бяха очертани обменът на добри практики за развитие на публично-частни партньорства, инвестициите в нови технологии и разширяването на сътрудничеството в енергийния сектор.

Министрите обмениха мнения и по актуални въпроси от европейския и международния дневен ред. Министър Петрова подчерта значението на единството на Европейския съюз, както и необходимостта Европа да укрепва своята конкурентоспособност и сигурност.

Двамата министри обсъдиха и подготовката на следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г. В този контекст беше подчертана важната роля на политиката на сближаване и Общата селскостопанска политика.

В края на срещата Юрай Бланар потвърди пълната подкрепа на Словакия за членството на България в ОИСР. Той сподели положителния опит на страната си и важната роля, която членството на страната му е имало за привличане на инвестиции и развитие на индустриален капацитет.