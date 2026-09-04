Йотова пред Фицо: Конфликтът в Украйна няма да се реши с война, а с дипломация

В ЕС има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и Румен Радев, каза й Фицо

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Нужни са дипломация и преговори.

Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с премиера на Словакия Роберт Фицо, който е на официално посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер", заяви от своя страна Фицо.

Президентът посрещна словашкия премиер в Гербовата зала на "Дондуков" 2. Двамата проведоха среща "на четири очи", след която се състояха разговорите между българската и словашката делегация. Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат

Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на ЕС.

Държавният глава и словашкият премиер обсъдиха и многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и общата селскостопанска политика, бе подчертано по време на разговора. Според Йотова в хода на преговорите за финансовата рамка на Евросъюза е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата "Приятели на кохезията".

"Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите", обясни тя.

Йотова и Фицо обсъдиха и разширяването на ЕС. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство.

"Знаете, че имаме известни проблеми със Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От 4 г. не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.", заяви президентът.