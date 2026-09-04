ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скрит под вълните: Опасният вулкан на Санторини, к...

Времето София 29° / 29°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23507181 www.24chasa.bg

Йотова пред Фицо: Конфликтът в Украйна няма да се реши с война, а с дипломация

848
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат

В ЕС има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и Румен Радев, каза й Фицо

Конфликтът в Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, като това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Нужни са дипломация и преговори.

Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с премиера на Словакия Роберт Фицо, който е на официално посещение у нас, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

"В Европейския съюз има много малко политици, които говорят за мир така, както Вие и българският премиер", заяви от своя страна Фицо.

Президентът посрещна словашкия премиер в Гербовата зала на "Дондуков" 2. Двамата проведоха среща "на четири очи", след която се състояха разговорите между българската и словашката делегация. 

Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат
Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат

Йотова открои отличното развитие на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на ЕС.

Държавният глава и словашкият премиер обсъдиха и многогодишната финансова рамка на ЕС. България и Словакия споделят общи позиции по отношение на кохезионната и общата селскостопанска политика, бе подчертано по време на разговора. Според Йотова в хода на преговорите за финансовата рамка на Евросъюза е необходимо да се активизира сътрудничеството в рамките на групата "Приятели на кохезията".

"Желанието на европейските институции да бъде гласувана час по-скоро, без да бъдат изчистени проблемни моменти от нея, създава рискове за конкурентоспособността на част от държавите", обясни тя.

Йотова и Фицо обсъдиха и разширяването на ЕС. Двамата бяха категорични, че процесът на присъединяване трябва да бъде според правилата и на база постигнатите заслуги на страните кандидати за членство.

"Знаете, че имаме известни проблеми със Северна Македония и нейното членство в ЕС. Търсим Вашата подкрепа Скопие да следва европейската политика за присъединяване. От 4 г. не виждаме напредък по изпълнението на ангажиментите, поети от Северна Македония през 2022 г.", заяви президентът.

Тя изтъкна грижата на словашката страна за българската общност, културните и образователните й институции. "Това е изключително важно за нас", категорична бе Йотова и допълни, че скоро предстои отбелязването на 80 г. от основаването на Българското средно училище „Христо Ботев" в Братислава. Във връзка със сътрудничеството в областта на образованието тя открои и лекторатите по български език във водещи университети в Словакия. 

Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат
Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат

Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат
Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат
Илияна Йотова се срещна с Роберт Фицо СНИМКА: Президентски прессекретариат

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)