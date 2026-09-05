Орлин Горанов и Марги Хранова паднаха жертви на пестенето от чиновници

Без заплата остават още 830 от Министерството на отбраната - единственото, което не може да спести от свободни щатове

Дотук Димитър Стоянов е отличник на правителството по съкращения

Орлин Горанов и Маргарита Хранова са били съкратени от Националната гвардейска част. Техните трудови договори са прекратени от 1 септември заедно с тези на още осем цивилни служители.

Певците са паднали жертва на административната реформа, наложена от финансовия министър Гълъб Донев, става ясно от отговори на Министерството на отбраната до “24 часа”. Съгласно указанията на Донев от 1 септември всички министерства трябва да намалят с 10% разходите си за администрация.

“Съветът по отбрана взе решение да бъдат прекратени трудовите правоотношения с цивилни служители, които са придобили и упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и са над 65 години”, обясниха от военното министерство. Съкращенията се налагат, защото това е единственото ведомство, в което незаетите щатни бройки не са осигурени с пари и

спестяването трябва да дойде от реално съкращаване на хора

Общо 830 служители, които вече са упражнили правото си на пенсия, ще се лишат от заплатите си към военното министерство или армията, обясниха от ведомството. На 330 вече са им прекратени трудовите договори от 1 септември. А следващите 500 ще бъдат освобождавани поетапно, включително и през следващата година. Министърът на отбраната Димитър Стоянов засега е отличник при съкращенията. Той обаче не може да финтира реформата с рязане на незаети щатове. СНИМКА: “24 ЧАСА”

За сравнение в самото Министерство на финансите

Гълъб Донев обяви орязването само на 33 щатни бройки,

като уточни, че повечето от тях са незаети в продължение на повече от половин година. Това съкращение е едва 5,8% от щатните бройки на финансовото министерство.

Около 6% съкращения обяви и регионалното министерство. Там Иван Шишков премахна 39 щатни бройки.

Преди съкращенията във военното министерство най-голямото намаление бе обявено от министъра на иновациите Иван Василев, който закри 120 щата при сливането на досегашните две министерства на електронното управление и на иновациите. Това прави военния министър Димитър Стоянов отличник на правителството при изпълнението на указанията за съкращения.

През май Гълъб Донев обяви, че

съкращенията с 10% няма да засегнат военните, полицаите,

специалните служби, учители и лекари. Но за цивилните служители това не важи.

Преди 1 септември в министерството на отбраната и армията са работили 1144 цивилни служители, които са упражнили правото си на пенсия и са били на възраст над 65 години, показва справката, предоставена на “24 часа”. Все пак е решено да бъдат оставени на работа 305 от пенсионерите, защото се оказали ценни и специфични специалисти. Като 155 от тези, които остават на трудов договор, са лекари, 76 са медицински сестри, а 61 са доценти или професори. Сред оставащите на работа има и 13 служители на държавните детски градини към военното министерство.

Орлин Горанов Орлин Горанов: Животът продължава

“През юни излезе това решение и получихме двумесечно предизвестие. Не съжалявам, защото всяко нещо има начало и край. Емоционално ми е само заради прекрасните колеги, с които работех в ансамбъла. Но животът продължава”, каза Орлин Горанов.

Маргарита Хранова Маргарита Хранова: Изненадващо е, че го направиха по средата на годината

Маргарита Хранова е била на щат от 2011 г. Тя обясни, че след като са се пенсионирали, са минали на договори по допълнителното щатно разписание. “Всяка година възобновяваха договора. Беше изненадващо, защото се случи в средата на годината, вероятно е можело просто да не го подновят, като изтече. Но така са решили от горе”, коментира певицата.