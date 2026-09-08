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Realto International Conference 2026 | 16 октомври | Sofia Event Center

Какво кара хората да казват „ДА“?

Защо едни хора успяват да убедят клиент, партньор, колега или дори цяла аудитория, докато други, макар да имат по-добрата идея, остават нечути?

Отговорът не е в харизмата и не е в късмета. Влиянието има психология. И тя може да бъде научена.

На сцената на Realto International Conference 2026 ще бъде Дънкан Стивънс – международен експерт по влияние, убеждаване и поведенческа психология, който работи с едни от най-големите организации и професионалисти в света.

Той няма просто да говори за това как да бъдем по-убедителни. Ще покаже какво се случва в главата на човека срещу нас в момента, в който взема решение – какво го кара да ни се довери, как работи убеждаването, защо някои послания променят поведението, а други изчезват в момента, в който бъдат чути.

Защото това е умение, което няма значение с какво се занимаваш. Продаваш идея, управляваш екип, водиш преговори, развиваш бизнес или просто искаш да бъдеш човекът, когото другите слушат – влиянието е навсякъде.

А светът, в който упражняваме това влияние, също се променя.

Откриващият панел „Светът се пренарежда. Кой ще определя правилата?“ ще бъде воден от журналиста Георги Милков, който ще даде своя поглед към големите геополитически промени и новите центрове на влияние.

В програмата са още Масимо Форте, един от водещите европейски експерти в обучението и развитието на професионалисти в недвижимите имоти, Тихомир Тошев за пътя към живота-мечта, както и български лидери и експерти с различен поглед към пазара, професионалния успех и личното развитие.