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Обявяват процедура за инженеринг на северния пътен възел в Търново през октомври?

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: МРРБ

Даниел Панов обсъди ключовите за Велико Търново    проекти с регионалния министър Иван Шишков

Два ключови за Велико Търново инфраструктурни проекта вече имат сериозен процедурен напредък – това са Северният пътен възел "Трапезица" и Присовските завои.

Кметът на старопрестолния град Даниел Панов обсъди актуалното състояние на разработките с министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков и с инж. Венцислав Ангелов от ръководството на Агенция "Пътна инфраструктура".

През октомври се очаква АПИ да обяви процедура за инженеринг на Северния пътен възел. Това е най-важната крачка към строителството на съоръжението под Трапезица, което ще изведе целия транзитен трафик, влизащ във Велико Търново от Горна Оряховица и Арбанаси извън Стария град, съобщиха от общината.

Разширението и изправянето на Присовските завои се предлага да бъде решено чрез естакада, напредват процедурите по съгласуване и оценка на пътното съоръжение.

Министър Иван Шишков увери Даниел Панов, че АМ "Хемус" е приоритет за държавата и ще се строи, а следващата седмица предстоят важни новини за цяла Северна България.

Снимка: МРРБ

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