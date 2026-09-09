Измъкнах се от лапите на хазарта, сега помагам на други с моята съдба

От перспективен футболист в елита до пристрастен към залаганията и ментор на други зависими – историята на Димитър Георгиев е като сюжет от трилър с щастлив край

Между професионалния футбол, хазартната зависимост и помощта на други уловени в капана на залаганията. Този сюжет бележи живота на Димитър Георгиев, чиято история наподобява същински трилър с хепиенд.

Още откакто прохожда, Димитър е на футболния терен. Причината е неговият баща, който е запален по най-масовия спорт и през годините достига ниво „Б“ група като футболист.

„Така той прехвърли мечтата си за най-елитния футбол върху мен. От 6-годишен тренирам в школата на „Септември“. Бях нападател най-вече, но мечтаех за вратар. Баща ми прецени, че е по-добре да бъда в атаката и така има по-голям шанс да играя“, започва разказа си пред „24 часа“ столичанинът.

Димитър учи по онова време в Италианския лицей в Горна баня - едно от най-престижните училища и до ден днешен, където тогава баща му е учител по физическо възпитание. Митко изкарва цялото си средно образование там – от 1 до 12 клас.

„Нещата с хазарта започнаха още в 4-5 клас. Бях 10-11 годишен, когато започнахме да играем покер в междучасията. В някои часове на последния чин въртяхме сварка. Играехме и на задните седалки на ученическия автобус, който ни возеше“, разкрива Димитър.

Постепенно започва да участва и в онлайн покер турнири, които не изискват пари за участие, но носят възможности за печалба.

„Покерът е умение и дори спорт, има разлика от ротативките и всичко останало. Но е също толкова опасен, когато говорим за хазартна зависимост, защото те подхлъзва и далеч не е по-малък проблем“, казва още той.

Паралелно с това продължава усилените футболни тренировки, които дават своите плодове. На 17 години Димитър преминава в школата на „Литекс“. Сезон 2010-2011 е един от най-успешните в историята на ловешкия клуб – тимът става шампион, грабва Суперкупата на България, играе в Шампионската лига и модернизира стадиона си. Перспективите пред талантливия футболист са огромни, но ситуацията се променя.

„На 19 години подписах първи професионален договор с отбора на „Литекс“ и отидох да играя под наем в „Ботев“ (Враца). Нямаше какво да правя по цял ден там. Имах двама по-близки съотборници. От дума на дума решихме да отидем в казино.

„Заложих по 5 лв. на машинки и блек джек. И така две години продължиха тези мои опитности. Финансово имах загуби, но не бяха супер големи. В един момент осъзнах, че хазартът ми пречи на футболната кариера“, разкрива Димитър.

И разсъждава: “Истината е, че зависимостта е проблем на емоциите, мислите и чувствата. Силна мотивация да спра бе футболната ми кариера. Ако не се намери коренът на зависимостта няма да се получи промяната“.

Тогава в обкръжението си Димитър има близък човек със зависимост към психоактивно вещество. За щастие човекът успява да се мобилизира и да тръгне по своя път на изчистване и след години вече е преборил проблемът.

„Той бе пример за мен по какъв път трябва и аз да поема. Разбрах покрай него за съществуването на групи за взаимопомощ и в тях започнах да работя със себе си, комуникирайки с хора по моя път. Разбрах, че зависимостта е хронично прогресираща и може да е смъртоносна. Личният пример затова въздейства най-много, отколкото всеки ден някой да ти казва, че трябва да спреш“, казва Димитър.

От близо 6 години Георгиев работи в терапевтичен център във Варна и помага на други с тежки хазартни зависимости. А от половин година вече работи и индивидуално със пристрастени към залагания.

Димитър вече е спрял с футбола. „Осъзнато решение, чувствах се много свободен. Видях, че футболът е било мечта на баща ми, а не моя и средата там е много токсична“, категоричен е той.

Много и различни истории вижда Георгиев през тези шест години в терапевтичния център.

„Най-много ме впечатли едно младо момче с хазартна зависимост, което имаше задължения за над 300 000. Лихвари му звъняха непрекъснато и го заплашваха. Бяха взели колата на майка му, която шофираше. Голям хаос бе при него. Не се виждаше как може да се нормализират нещата. Взимаш от един, връщаш на друг – в това се бе превърнал животът му. Истинско психологично дъно и безизходица. Но премина през програмата и успя да стане чист. Много е важно да продължи възстановяването си, защото мнозина се завръщат към стария си начин на живот“, споделя Димитър Георгиев.

През годините мъжът среща немалко пристрастени към хазарта, които често имат мисли за самоубийство. „Има и такива случаи, при които хора са скачали от мостове. Това, че не се съобщава публично не означава, че няма такива фатални развръзки. Психологическата и емоционална болка са най-неприятни. Дъното е много дълбоко“, посочва Димитър, който се измъква се от лапите на хазарта благодарение на позитивния пример на преживели и надмогнали зависимостта хора.

Вече 13 години Георгиев не „помирисва“ хазарт, като последните залози датират от далечната 2013 г. Сега е на 34 и за близо шест години е участвал в работа с над 400 души със зависимости в терапевтична среда, както и чрез групи за взаимопомощ и индивидуална дейност.

Също преди половин година Димитър издава и наръчника „Разбери хазартната зависимост“. Целта е да помагне на възможно най-много хора с неговия проблем.

„Хазартната зависимост не е просто финансов проблем и не се свежда до липса на воля. Зад поведението често има цял механизъм от емоции, мисли, навици, среда и опити за бягство от вътрешно напрежение. Затова истинската промяна започва не просто със спирането на залозите, а с честното разбиране на това каква функция изпълнява хазартът в живота на човека и какво трябва да бъде променено, за да няма той нужда постоянно да се връща към него. Най-важната първа стъпка е човек да спре да се лъже, да погледне честно последствията и да потърси помощ, вместо да се опитва да води битката сам. Наръчникът завършва именно с тази идея – промяната не започва, когато човек стане перфектен, а когато стане честен със себе си и започне да действа“, обобщава написаното Димитър.

А за финал преодолелият капана на хазартното пристрастяване мъж изповядва най-важния житейски урок: „Лечението и възстановяването е за този, който иска, а не за този, който има нужда. Защото нужда имат много хора, но насила на никого не можеш да дадеш промяната“.

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