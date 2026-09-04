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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23507757 www.24chasa.bg

Чехите, произвеждали фалшиви лекарства край Садово, се разминаха с условни присъди

Ваня Драганова

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Част от готовата продукция Кадър: МВР - Пловдив

Ще платят и глоби от по 5200 евро

Двамата чехи, засечени да произвеждат фалшиви лекарства в някогашна мандра в с. Богданица край Садово, се разминаха с условни присъди. Те бяха задържани на 7 февруари т. г., а в импровизирания цех бяха открити кашони с таблетки, маркирани като произведени от големи фармацевтични компании, без  да са уредени правата. Вредните последици за притежателите на марките бяха изчислени на 1 128 140 евро.

Още след ареста си чехите обяснили всичко на разследващите, признали вината си и пред Районния съд в Асеновград. Двамата не са осъждани до момента и работят, което съставът преценява като смекчаващо вината обстоятелство, но като отегчаващо отчита високата стойност на вредите. Присъдата е 1 година и 4 месеца условно за всеки от тях, изпитателният срок е 36 месеца. Ще трябва да платят и глоби от по 5200 евро. Иззетите блистери и празни капсули се конфискуват и ще бъдат унищожени след влизането на присъдата в сила.

На този етап обаче тя може да бъде оспорена пред Окръжния съд в Пловдив. 

Част от готовата продукция Кадър: МВР - Пловдив

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