Междуинституционална работна група ще решава проблемите на габровци с ромите

Създава се междуинституционална работна група за решаване на проблемите на жителите на Габрово, повече пеши патрули, жандармерия и срещи два пъти седмично. Така се договориха отговорните институции на работна среща в ОДМВР – Габрово. В нея участва и зам.-министърът на МВР Венцислав Китанов. Поводът - подписка от над 600 жители на кв. „Бичкиня", пропищели от силна музика, хулиганства и тормоз от съседи роми. Недоволните граждани също имаха представители в разговорите.

Заместник-министър Венцислав Катинов подчерта ангажираността на вътрешното министерство към поставените от гражданите въпроси и необходимостта институциите да действат съвместно за гарантиране на обществения ред и спокойствието на хората. Той заяви подкрепа за създаването на междуинституционалната работна група и пое ангажимент за осигуряване на допълнителни щатни бройки за ОДМВР – Габрово. Той заяви, че срещите ще се провеждат в Областна администрация – Габрово два пъти седмично – в понеделник и петък. На тях ще бъдат обсъждани възникналите проблеми, ще се набелязват конкретни задачи и ще се проследява тяхното изпълнение, посочват от пресцентъра на дирекцията.

По време на срещата директорът на ОДМВР – Габрово старши комисар Илиян Иванов запозна присъстващите с фактическата обстановка, предприетите действия и мерки към момента. Подчерта, че усилията на полицията са насочени към осигуряване на спокойствието на жителите, подобряване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите. Въпреки това призна необходимост от допълнителни координирани действия между институциите.

Заместник-министър Катинов и старши комисар Илиян Иванов набелязаха краткосрочни и дългосрочни мерки, които да доведат до реални и трайни резултати. В квартал „Бичкиня" ще бъде засилено полицейското присъствие, включително чрез пеши патрул. Към момента засилено полицейско присъствие е осигурено и на територията на целия град, като в подкрепа на служителите на ОДМВР – Габрово са привлечени и допълнителни сили на Дирекция „Жандармерия".

Кметът на Община Габрово Таня Христова акцентира върху необходимостта от комплексни мерки и постоянна координация между институциите. Създаването на механизма ще позволи при възникване на конкретен проблем своевременно да бъдат ангажирани всички компетентни структури и да се предприемат съгласувани действия.

Особен акцент по време на срещата бе поставен върху превантивната работа с малолетни и непълнолетни. Обсъдени бяха мерки за обхващането и задържането на децата в образователната система, както и за по-активна и координирана работа между полицията, образователните и социалните институции. Предвижда се и работа с родителите на децата. Усилията ще бъдат насочени към ранно идентифициране на проблемите, превенция на противообществените прояви и своевременно предприемане на мерки в рамките на компетентността на всяка институция.

Заместник-председателят на Общински съвет – Габрово Николай Григоров съобщи, че се подготвят промени в Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово.