Слави осъден да плати на Лена 20 хил., тя прави фонд за атакувани от политици жени (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът: Песента е сексистка, вулгарна, цели да унижи Бориславова

Сценаристите на Трифонов твърдели, че нямат нищо общо, получили я на диск

Слави Трифонов е осъден да плати на Лена Бориславова 20 хил. евро заради “Песен за Лена”. С част от парите тя обяви, че ще направи “фонд за правна защита на жени, атакувани по същия грозен начин от слаби мъже или жени, или неуспели политици”.

“Песен за Лена” не е политическа сатира, а произведение с обидни изрази, които целят да унижат човека, неговата чест и достойнство, изпълнено с обиди и нецензурен език. Тя е вулгарна и със сексистки контекст, е изводът на тричленен състав на Софийския апелативен съд. Със свое решение от 2 септември съдът осъжда фирмата на Слави Трифонов “Седем осми” да плати 20 451, 68 евро (40 000 лв.) на доскорошната депутатка от “Продължаваме промяната”.

Причината за делото е песента, която на 5 януари 2023 г. беше публикувана във фейсбук профила на Слави Трифонов, после се разпространи в социалните мрежи и се въртеше по партийната телевизия на ИТН.

Бориславова вече веднъж спечели

делото на първа инстанция. Сега апелативните съдии увеличават сумата, която Трифонов трябва да плати, от 10 на 20 хил. евро.

“Осъдих Слави Трифонов заради простащината му, липсата на мъжество и слабостта да води политическите си битки чрез обиди и клевети”, написа Лена във фейсбук.

Делото е стигнало до апелативните магистрати , защото и двете спорещи страни са обжалвали решението на Софийския градски съд.

Апелативните съдии са разпитали като свидетели както сценаристи от “Шоуто на сценаристите” от телевизията на ИТН, така и близки на Бориславова.

Сценаристите твърдели, че песента е политическа сатира, за която били типични хиперболата, метафората и преувеличението. Освен това не я били създали те, а пристигнала при тях на диск. Те просто я излъчили. Песента била позната още в края на 90-те години на миналия век като “Хищна хиена”, сега само били сменени няколко думи. Като я чули, решили, че отразява злободневни теми.

Съдът обаче не е повярвал на твърденията им, че нямат нищо общо с текста. Магистратите се позовават на интервю на Слави Трифонов, в което казва, че неговите сценаристи са създали песента, а той дал разрешение да бъде излъчена.

Съдиите посочват, че дори песента да е “народно творчество” и да е използвана съществуващата “Хищна хиена”, двете нямат нищо общо.

“Извършената преработка, персонализирането на съществуваща песен с включване на вулгарни изрази конкретно спрямо Бориславова води до извода за наличието на ново произведение, създадено с цел унижение и уронване на нейния авторитет”, казват съдиите.

Според тях, дори да се приеме, че сценаристите не са създали песента, нямало значение, тъй като вредите настъпили от нейното излъчване, публикуване и разпространение. Слави Трифонов

Близки до бившата депутатка са описали как тя се е чувствала, щом чула песента. Още повече че това

станало в началото на нейната бременност

Отказвала участие в интервюта, не можела да спи, започнала да вдига кръвно и да има учестено сърцебиене, станала студена и индиферентна. Била обект на подигравки от случайни граждани, които подвиквали изрази като “хищна хиена Лена”.

Магистратите детайлно са анализирали изразите в т.нар. песен в решението си, което е 20 страници.

Те посочват, че изразът “уморена кака Лена” сам по себе си не е вулгарен, но в цялост има принизяващ и фамилиарничещ ефект, отнема от професионалния авторитет на личността и я поставя в битов, несериозен контекст.

“Изразът “уморена” носи конотация на “изхабена”, “компрометирана” или “приключила” (в политически и морален смисъл), опит за внушение за неспособност за справяне с публичните задължения и носи сексистки контекст”, посочват съдиите.

Те са категорични, че “метафорите за “парапети”, тайни срещи и интимни детайли вулгаризират фигурата на Бориславова и я свеждат до сексуален обект, чиято кариера зависи от лични взаимоотношения”.