ГЕРБ притиска тежко Бойко Борисов да има кандидат за президент (Обзор)

Структурите вече събират подписи за регистрация

ГЕРБ да издигне свой кандидат за президент за изборите на 25 октомври - това са поискали от Бойко Борисов депутатите му. Те са притиснали лидера си на извънредно заседание в петък. Тежкият разговор продължил над 3 часа. Заради него депутатите на ГЕРБ се изнесоха от пленарната зала веднага след края на блицконтрола с премиера Румен Радев.

Две тези са били застъпени на партийната среща. Първата е, че ГЕРБ трябва да издигне свой кандидат, защото тези на Илияна Йотова и Андрей Гюров са леви. Депутатите, подкрепящи тази идея, дори обяснили на Борисов, че местни структури са започнали да събират подписи за регистрация на партията за изборите в ЦИК. Целта им е да успеят да го направят до 9 септември, когато е и крайният срок.

Втора група сред депутатите обаче подкрепила тезата, че ако сега ГЕРБ издигне кандидатура срещу Гюров, ще разцепи вота на десните. Според участници в заседанието това е тезата, която засега импонира повече на Борисов. Контрааргументът, който се появява срещу тази идея, е, че досега Гюров дори не е поискал среща с Борисов или с друг член на ръководството на ГЕРБ, за да договори подкрепа за кандидатурата си с Георги Кандев.

Лидерът на ГЕРБ няколко пъти в последната година протяга ръка към ПП и ДБ за обща кандидатура за президент, за последно го направи миналата седмица, но двете партии отказват. Андрей Гюров също заяви преди дни, че няма да води разговори с партии, но говорил с избиратели на ГЕРБ и се надява, че те ще го подкрепят.

Въпреки дългия разговор в петък депутатите от ГЕРБ не успели да се разберат и се договорили да продължат дискусията през уикенда - на среща извън София. Очакванията са в неделя да бъде обявено официалното решение на партията.

Двете контратези в ГЕРБ бяха изказани и публично през седмицата от бившия финансов министър Владислав Горанов и напусналия ръководството Делян Добрев. Бившият енергиен министър призова Борисов партията да си има собствен кандидат още миналата неделя по време на националното събрание на ГЕРБ. Бившият депутат, който се оттегли от НС и партийното ръководство, за да се занимава с бизнес, бе категоричен, че нито един поддръжник на ГЕРБ няма да гласува за Гюров.

“Ако и ние се включим с тяснопартиен кандидат, ще се проведе братоубийствена война вдясно между нас и кандидата на т.нар. десница, от което лесно можете да отгатнете кой ще има политически дивидент”, бе контратезата на Горанов. Той напомни, че от ГЕРБ неведнъж са положили усилия да водят разговори с ПП и ДБ за обща кандидатура. “Вместо това се получи боричкане без аргументи”, заяви депутатът.

“Специално за Владислав Горанов ще кажа съвсем ясно: не може да има “братоубийствена” война, ако не воюваш с брат си. ПП-ДБ не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова”, контрира го в четвъртък през социалните мрежи Делян Добрев. И бе категоричен, че структурите на ГЕРБ са мобилизирани и търсят реванш за загубата на парламентарните избори през април.

В неделя Борисов пък каза, че ГЕРБ “не е олимпийски комитет и ще участваме там, където можем да станем първи, а не да ходим на балотаж”.

Финалната дата за регистрация на партии и коалиции за изборите е 9 септември (сряда), а за инициативните комитети - 14 септември. Окончателните имена на кандидатите за президент и вицепрезидент ще станат ясни в Деня на Независимостта 22 септември.