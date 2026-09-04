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Стотици килограми кокаин и марихуана са спрени край Бургас

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Част от откритите наркотици. Снмика: МВР

Рекорден резултат на ГД "Гранична полиция" - стотици килограми - кокаин и марихуана, са спрени при Бургас.

До момента са изброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета бяло прахообразно вещество, реагиращо на кокаин, съобщава във фейсбук вътрешния министър Иван Демерджиев.

По информация на "24 часа" са заловени около 100 кг кокаин и около 200 кг марихуана.

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни! Това очаквам от служителите на #МВР - пресечени канали, а не единични дози!, пише Демерджиев.

Част от откритите наркотици. Снмика: МВР

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