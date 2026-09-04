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Пожар гори край защитената местност „Пода" в Бургас

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Пожар

Пожар гори в района на защитена местност „Пода" м Бургас. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Николай Николаев. По думите му пожарът е низов и обхваща горска територия между защитената местност и бургаския квартал „Крайморие", зад приюта за кучета.

На място работят четири екипа на пожарната служба. Сигналът за инцидента е подаден около 16:22 часа.

Продължава овладяването и потушаването на пожара.

В същото време пожарът, обхванал сухи треви и храсти в района край завод "Керамика" край Бургас, в посока Каблешково, е локализиран, съобщиха за БТА от Областна дирекция на МВР в крайморския град.

На място остават дежурни автомобили на пожарната за предотвратяване на евентуално възобновяване на огъня в засегнатата зона. Един от екипите ще остане на позиция цяла нощ в близост до приюта за кучета в района, където се намират около 150 животни, поясниха за БТА от полицията.

Сигналът за инцидента е получен около 13:00 часа. На мястото бяха изпратени пет пожарни автомобила с екипи за потушаването на пламъците. Няма данни за пострадали хора или увредени сгради.

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