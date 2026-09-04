"Приятелите" Радев и Фицо против санкциите срещу Русия (Обзор)

Малко политици в Европа говорят за мир като вас, похвали словашкият премиер Илияна Йотова

Преосмисляне на подкрепата за Украйна, край на санкциите срещу Русия, повече пари за по-слабо развитите държави от ЕС и сътрудничество в сферите на отбраната, енергетиката и икономиката.

За това си стигнаха ръцете премиерът Румен Радев и словашкият му колега Роберт Фицо, който бе на посещение у нас в петък. Явно и двамата премиери бяха доволни от срещата си, тъй като още в началото на изявлението си пред медиите Радев нарече Фицо “мой приятел”, а по-късно и “скъпи Роберт”, който пък го покани на визита в Братислава и на два пъти се обърна към него с “мили Румен”.

Скъпи Роберт, радвам се, че споделяме общи виждания за бъдещето на Европа. Призоваваме за разум, диалогичност, спиране на огъня и сядане на масата на преговорите. Дипломацията е единственото възможно решение, каза Радев.

И той, и Фицо повториха резервите си към санкциите срещу Русия. Българският премиер обясни, че държавите трябва да следват европейските политики, но

на първо място да отстояват националния си интерес пред Брюксел

Фицо беше по-краен, като обясни, че Европа повтаря, че санкциите срещу Русия работят, но продължава да налага нови и нови, и попита още колко пакета трябват - 100 или 200.

Словакия е първата европейска държава, която се обяви против идеята санкциите срещу Русия вече да се налагат за срок от 1 г., а не на всеки 6 месеца, както е сега, съобщи изданието “Политико” в четвъртък вечерта, като се позовава на източници от правителството в Братислава. Тази мярка беше взета заради бившия премиер на Унгария Виктор Орбан, който също като Радев и Фицо е скептичен към наказанията за Москва. Около средата на септември се очаква Европа да реши за по-дългосрочните санкции. У нас Фицо нито потвърди, нито отрече. България засега няма официална позиция.

Двамата са скептични и срещу налагане на допълнителни наказания заради провокациите в Германия - удари по електропреносната мрежа и намерените 3 дрона с експлозиви на летището в Лайпциг, за което немското правителство официално обвини руснаците. У нас това предизвика нова порция упреци на опозицията срещу правителството и ПБ, задето не посочиха виновния според немските власти - Русия.

Безразсъдно действие, но

дали не е безразсъдно водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия

да се атакува на хиляди километри, в дълбочина в руска територия? Оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструкции - нека преценим сами дали това също не е безразсъдно, каза Радев в първия си коментар по случая. Направи го в отговор на бившия външен министър от ГЕРБ Георг Георгиев в блицконтрола в НС, преди да посрещне Фицо. После обясни, че “колективният Запад не може да постигне конвенционална победа над Русия” и това се вижда всяка нощ над Киев.

Освен руските санкции основните теми в разговора на Радев и Фицо са били енергетика, отбрана и икономика. Договорили са се за създаване на две двустранни комисии. Едната ще е в сферата на енергетиката за обмен на опит и научна експертиза, тъй като и двете държави преговарят с американската “Уестингхаус” за изграждане на по два нови ядрени реактора. На тази тема повече внимание обърна Фицо, който разказа как навремето Словакия е трябвало да закрие два от реакторите си, а България - 4. Обясни, че цените на тока в Словакия не спират да скачат, че е против спирането на доставките на руски газ,

много разчита на България за енергийните доставки,

че се притеснява от покачващите се цени на нефта. Радев беше по-обран по тази тема, като обобщи, че атомната енергия е ключ към развитието на изкуствения интелект.

Другата комисия ще е за икономика и иновации. Радев похвали Словакия за активната ѝ индустриализация през последните 20 г. и най-вече за автомобилопроизводството - това е страната с най-много произведени коли на глава от населението. Заяви, че автомобилната индустрия е и наша цел.

Третата важна тема е била отбраната. Премиерите изтъкнаха, че и двете държави имат оръжейна индустрия, особено за боеприпаси, освен това имало и добро сътрудничество между авиобазите ни “Граф Игнатиево” и “Малацки-Кухиня”, които вече са дом на новите ни самолети F-16. Ние сме единствените две държави, които имат на въоръжение точно този модел - F-16 Block 70. Словакия поръча наведнъж 14 изтребителя на “Локхийд Мартин” през декември 2018 г. за 1,59 млрд. евро.

Премиерите заявиха готовност да обменят опит в производството, но не конкретизираха. Обсъдихме, че ако не го произведем и продадем ние, ще го направи друг. България има традиции в тази област и тази съвместна работа би ни помогнала много, каза Фицо. Илияна Йотова и Роберт Фицо разговаряли за евробюджета и разширяването на ЕС към Западните Балкани. Снимка: Прессекретариат на президента

Словашкият премиер се срещна и с президента Илияна Йотова. В ЕС има много малко политици, които говорят за мир така, както вие и българският премиер, похвалил я Фицо. Йотова му благодарила за отношението към българската общност в Словакия.