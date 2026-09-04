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Пловдивчани се притекоха на помощ на дрогиран на пейка, той: Боклуци, пак ще ме заключат!

Ваня Драганова

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Паркът, в който дрогираният е лежал на пейка. Снимка: Google Street View

Купили му десерт и вода, за да дойде на себе си, признал, че е пушил бонзай

Пловдивчани се притекоха на помощ на човек, легнал на пейка във видимо неадекватно състояние в градинка на централната улица "Кап. Райчо", и получиха в отговор псувни и обиди. Между 19,30 и 20,30 часа на 20 август т. г. първо го видял мъж, който го попитал има ли нужда от нещо. Лежащият го нарекъл "боклук". После минали друг мъж и жена, които го завели до близкия хранителен магазин, купили му десерт и вода, за да дойде на себе си, и той им признал, че е пушил бонзай. И други минувачи се приближили, за да помогнат, но чули ругатни и викове: "Боклуци, пак ще ме заключат!" Бил подаден сигнал на телефон 112 и агресивният мъж бил озаптен с белезници и отведен в Четвърто районно.

На следващия ден бил изправен пред Районния съд в Пловдив и санкциониран с 55 евро за дребно хулиганство. Глобата е близо до минималния размер по съответния указ. 

Паркът, в който дрогираният е лежал на пейка. Снимка: Google Street View

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