Двете убити момичета в Исперих били на 10 и 17 години, баща им се е самоубил

Тримата са били видени за последно живи във вторник следобед

Двете момичета, чиито тела бяха открити заедно с тези на баща им в къща в Исперих, са на възраст 10 и 17 години. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров снощи. Той уточни, че по случая е започнало разследване за убийство.

Тримата са били видени за последно живи във вторник следобед. Според съдебния лекар смъртта е настъпила преди около две-три денонощия, което насочва разследващите към вторник или сряда като вероятен момент на престъплението.

По данни на прокуратурата момичетата са били убити с нож, а оръжието е намерено на местопроизшествието. При първоначалния оглед не са установени следи от друго насилие или фрактури по телата им. Това може да означава, че децата са били нападнати, докато са спели, предава БТА.

Окръжният прокурор посочи, че причините за трагедията все още се изясняват. Сред проверяваните обстоятелства са финансови затруднения, увлечение по хазарта и раздялата на бащата с майката на децата. По думите на прокурора мъжът е имал задължения към казино. Той се е занимавал епизодично с транспортна дейност, карал е такси. Баща му е продал земеделски земи, за да осигури средства за закупуването на автомобил, който синът му е възнамерявал да използва като такси. Автомобилът е бил открит с ключовете в контакта.

Около два месеца преди трагедията майката е напуснала домакинството и се е преместила в родното си село, но е продължила да работи в Исперих. Тя е търсила децата, но след като не е успяла да се свърже с тях по телефоните, предположила, че са извън обхват или са на почивка.

Проверяват се и данни за евентуално домашно насилие. Тодоров уточни, че на този етап не може да бъде направен категоричен извод по този въпрос, тъй като информацията предстои да бъде проверена в Районното управление на МВР в Исперих и в прокуратурата.

Бащата не е имал криминални прояви, но е имал увлечение към хазарта, каза още окръжният прокурор.

Трагедията е била установена от дядото на момичетата. Той е забелязал, че те не са в дома му, но първоначално предположил, че синът му ги е завел на почивка. След като телефоните им били изключени, влязъл в къщата и открил сина си обесен, а впоследствие били установени и телата на двете момичета, добави Тихомир Тодоров.

На този етап няма данни за намеса на външно лице. Къщата е била заключена, а ключът е открит в дрехите на починалия баща.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на тримата и мотивите за извършеното престъпление.