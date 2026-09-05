Засилен трафик на „Капитан Андреево" и „Калотина" тази сутрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интензивен е трафикът на два от граничните пунктове в страната тази сутрин. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция" към МВР. Данните са към 6:00 ч.

Най-натоварен е ГКПП „Капитан Андреево" на границата с Турция, където движението е засилено на вход за леки автомобили и на изход за товарни автомобили.

Интензивен е трафикът и на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия, където повече автомобили се пропускат на изход от страната.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични пунктове. От „Гранична полиция" обаче предупреждават за предстоящо прекъсване на фериботната връзка „Силистра – Кичу".

На 30 септември около 9:45 ч. българският ферибот, обслужващ линията, временно ще преустанови работа заради техническа неизправност.

Фериботният транспорт по Дунав вече беше засегнат от няколко прекъсвания тази година. В началото на юли временно беше спряна връзката при „Оряхово – Бекет заради ниското ниво на реката, а на 27 юли беше преустановена и работата на ферибота при „Свищов – Зимнич".

Спокойно е движението на границата с Гърция. Всички пунктове работят при нормален трафик.

През ГКПП „Рудозем", „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона. През „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и на всички гранични пунктове с Република Северна Македония, уточниха от „Гранична полиция".