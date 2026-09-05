Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Испания, той излъчваше на живо (Видео)

През цялото време Колев повтаря на испански, че не е направил нищо

Инфлуенсъсрът Стоян Колев, който избяга от домашния си арест, е бил задържан във Валенсия от испанските власти. Кадри от ареста му бяха публикувани в собствения му профил в TikTok. На видеото се вижда как най-малко трима униформени испански полицаи влизат в стая, в която се намира инфлуенсърът, след което му поставят белезници. През цялото време Колев повтаря на испански, че не е направил нищо.

От МВР официално потвърдиха ареста на инфлуенсъра. Той е арестуван по подаден от българското ведомство сигнал.

Стоян Колев беше обявен за издирване от полицията в Бургас на 24 август, след като стана ясно, че е напуснал дома си, въпреки наложения му домашен арест. Той е бил с електронна гривна за проследяване, но устройството не е предавало информация за местоположението му. Самият Колев публикуваше видеа от бягството си и дори излъчваше на живо, докато полицията го издирваше.

Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Испания

Първоначално той твърдеше, че е в Гърция, но според данни, с които разполагали българските полицаи, по-вероятно било да се намира в Румъния. Колев дори се похвали в социалните мрежи, че е напуснал страната, като във видеата му се вижда как пътува с автомобил.

Бягството му също беше заснето. В един от клиповете Колев е гол до кръста и по гащета и скача от терасата на дома си, като на крака му все още се вижда електронната гривна. Именно тогава в полицията е подаден сигнал, че той не се намира на домашния си адрес. Това е бил вторият сигнал от устройството. При първия полицията също посетила жилището му, но тогава Колев все още бил там.

След това той публикува и кадри от пътуването си. В един от клиповете Колев е с тениска, суитшърт и тъмни очила, въпреки че навън е тъмно. На видеото дава инструкции на човек, който го придружава, като казва: „Аз тръгвам с краденото ауди, ти тръгваш с другата, с шкодата, чу ли? Ако нещо стане не дай си Боже, пали колата и нали знаеш - не ме познаваш". От кадрите не става ясно към кого са насочени думите му.

Докато служителите на МВР го издирваха, Колев публикува още три видеа, заснети по светло. На тях той се вози в автомобил, докато звучи гангстерски рап. Колата е управлявана от жена, чието лице не се вижда. Колев й дава указания как да върти волана. В един от моментите размахва секира, която е с предпазител, и заявява, че полицията няма да го залови, защото вече се намира в чужбина.

В друг клип, вероятно заснет в хотелска стая, Колев заявява, че ще избяга по боксерки към Гърция и споменава МИ6 и КГБ. Той потвърждава, че жена му е помогнала да напусне страната, като двамата се определят като „Бони и Клайд". Колев съобщава още, че ще става баща, но не уточнява дали детето е от жената, с която е избягал. По думите му за три месеца е спечелил 150 хил. евро от реклама и може да остане в Гърция колкото си поиска.

Според полицаи обаче дори от видеата на Колев по светло е можело да се предположи, че мястото, на което се намира, не е Гърция, а Румъния. Разследващите разполагали и с други данни за местонахождението му.

Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев в Испания

Два дни след обявяването му за издирване Районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража" за Стоян Колев. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяната на мярката, след като беше установено, че той многократно е нарушавал наложения му домашен арест.

Срещу Колев е образувано наказателно дело от общ характер по внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала „Тракия" и в Съдебната палата в Пазарджик.

Първият случай е от 16 юни на автомагистрала „Тракия" в областите София и Пазарджик. Според обвинението Колев е шофирал изключително агресивно и с висока скорост, приближавал се е опасно до други автомобили, присветвал е с фарове и е размахвал въздушна пушка. След направен тест за наркотици е установено наличие на кокаин, а кръвната проба впоследствие е потвърдила резултата. Самият Колев наричал полевия тест „китайско менте".

Вторият инцидент е от 19 юни в сградата на Съдебната палата в Пазарджик. След като съдът определил мярка „постоянен арест", Колев започнал да вика и да използва нецензурни изрази пред граждани и съдебни охранители. Заради двата случая прокуратурата го е предала на съд за хулиганство.