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Румяна Бъчварова: Борисов и Гюров са много различни - всеки с неговите си качества

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Румяна Бъчварова КАДЪР: bTV
  • От 7 години не съм част от ГЕРБ, но публичните различия на Добрев и Горанов са знак, че партията е жива
  • Помагам в кампанията на Гюров

Помагам в кампанията на Андрей Гюров, но не съм част от инициативния комитет. Това каза пред пред bTV Румяна Бъчварова, която беше началник на кабинета му. Обясни, че се обсъждали различни варианти за вицета, но не спомена имена.

Поканата да бъде част от екипа му по време на служебното правителство била по препоръка на други хора. 

Андрей Гюров и Бойко Борисов са различни, всеки с неговите си качества, които отговарят на времето, в което са във властта. Да не забравяме, че обществото се променя и 10-15 години са много време, за да имаме един и същ политически климат и профил на политиците, отговори Бъчварова приличат ли си двамата бивши премиери. 

Обществото се промени, защото влязоха две нови поколения, които не са живели в социализма и не помнят този ежим, използват друг модел на комуникация, каза още тя. Обясни, че от 7 години не е в ГЕРБ и гледа отстрани. Това, което ми направи впечатление е, че има публично изразени различни позиции - на Горанов, на Добрев. За всяка една партия това е добър знак, че е жива. Ще видим как ще завърши тази борба на мнения, каза още тя.

Има двама кандидати, които наистина се състезават за поста. Има други кандидати, които ще проверят електоралната си тежест, каза още тя.

Според нея шансовете на ГЕРБ не са големи, за да стигнат до балотаж.

Позицията на премиера Румен Радев ни отдалечава от пътя ни през последните над 20 години -  да сме активен партньор на ЕС, каза още тя.

Румяна Бъчварова КАДЪР: bTV

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