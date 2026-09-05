135 пожара в страната, един човек е пострадал

Противопожарните служби в страната са реагирали на 183 сигнала за произшествия през последното денонощие и са ликвидирали 135 пожара. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

При 31 от пожарите са нанесени преки материални щети. Девет от тях са били в жилищни сгради, един - в промишлена сграда, а седем - в спомагателни постройки.

Огнеборците са гасили още три пожара в транспортни средства, два в горски масиви, един на открито в урбанизирана територия, три в съоръжения на открито и пет други. При пожарите е пострадал един човек. Без материални щети са били 104 от пожарите. Най-много са сигналите за горящи сухи треви, горска постеля и храсти – 58. Регистрирани са още два пожара в стърнища, 41 в отпадъци и три други, предава БТА.

През изминалото денонощие екипите са извършили и 44 спасителни дейности и помощни операции. Те са били свързани с катастрофи, битови и промишлени инциденти, техническа помощ и съдействие на граждани.

Подадени са и четири лъжливи сигнала към противопожарните служби.

Сред по-сериозните инциденти от вчера е пожарът, който избухна във фотоволтаичния парк край ТЕЦ „Бобов дол". Огънят е обхванал площ от около 300-400 кв. м. До края на деня пожарът е бил ликвидиран, съобщиха от полицията. През нощта на място са останали да дежурят два противопожарни екипа, които да следят за евентуално повторно възпламеняване. Днес предстои обход на района, при който ще бъдат установени и нанесените щети.