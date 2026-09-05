Антон Кутев: Условно е дали Германия е нападната, но европейски ракети летят дълбоко в Русия

Катя Ивкова се справя много добре, но искат оставката ѝ заради реформата, която се опитва да направи

Длъжни сме да предприемем тежки мерки, за да овладеем ръста на цените. Трябва да се засилят проверките от институциите

През януари ще има нов ВСС

Смелостта невинаги е положително качество. Това, че ние не сме били достатъчно смели, не означава, че някой от опозицията би бил по-добър от нас. Това, че Германия е нападната е условно, не знам дали Германия се чувства нападната. Факт е обаче, че европейски ракети летят дълбоко в Русия. Това, което Европа трябва да постигне е мир, а не война с Русия. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев по NOVA.

"Ще търсим намаляване на дефицита, вторият ни приоритет са социалните разходи, а третият е да се даде тласък на икономиката. Като се има предвид, че има избори, най-вероятно, ще вкараме бюджета след като минат изборите", каза той по темата за бюджет 2027.

"Ние сме длъжни в момента да предприемем тежки мерки, за да овладеем ръста на цените. Трябва да се засилят проверките от институциите. Има 3-4 институции, които могат реално да се наместя в контрола на цените и качеството на цените. Смятам, че в това отношение има много какво да се направи", категоричен не Кутев.

По темата за избор на нов Висш съдебен съвет депутатът коментира, че не разумно той да се прави по време на изборите за президент.

"Според мен изборът за нов ВСС трябва да се случи след президентските избори. Очакваме през януари вече да е избран нов състав", заяви Кутев.

"Кирил Вълчев промени БТА. Тя стана напълно различен орган. Той е участник в писането на закона за БТА", каза той на въпрос за избора на шефа на телеграфната агенция за кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова.

На въпрос за искането на оставката на здравния министър Катя Ивкова, Кутев отговори: "Аз следя работата на министър Ивкова и смятам, че тя се справя добре. Мисля, че искат нейната оставка именно заради реформата, която се опитва да направи. Без да съм доктор виждам тази реформа за резонна."