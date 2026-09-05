Наталия Ефремова: Пенсиите ще се увеличат по швейцарското правило, а за Коледа бедните ще получат по 50 евро

Реалистично минималната заплата може да се вдигне с 40-50 евро

Майчинството ще бъде по-високи и ще се стимулира връщането им по-бързо на работа

През следващата година ще има нова формула за минималната заплата. Сега тя е 620,20 евро. През август се договори новият механизъм да отчита четири показателя и така долната граница е 620,20 евро, а горната - 672,80 евро. Синдикати и работодатели не успяха да се разберат и така държавата ще определи числото. Каквато и сума да избере правителството тя ще е по-ниска спрямо старата формула, която даваше 690 евро.

Преди дни бе записано 660 евро като прогнозен размер на минималната заплата за 2027 г. в указанията към първостепенните разпоредители с бюджет от страна на финансовото министерство. За 2028 г. числото е680 евро, а за 2029 г. е 710 евро. Днес социалната министърка Наталия Ефремова обясни, че реалистичното е число е с 40-50 евро повече от сегашните 620,20 евро.

Голямото обсъждане около минималната заплата продължи повече от 3 г. През горещите първи три седмици на август успяхме да съберем на една маса работодатели и синдикати и да постигнем разумен компромис да се договаря на база четири критерии, каза още социалната министърка Наталия Ефремова пред bTV.

Минималната заплата ще се отчита спрямо покупателната способност - малката потребителска кошница, отчита се ръста на средната и медианната работна заплата и се отчита производителността на труда. Очерта се долна и горна граница, която е според изискването на европейското законодателство, което стриктно следваме, каза още тя. Категорична съм, че ще има повишаване на минималната заплата. Най-реалистичната сума е от порядъка на допълнителни 40-50 евро за тази година, каза още тя.

Бюджетната процедура е в своя първоначален ход и правим изчисления какви ще са средствата за пенсии, майчинство, безработица. Категорично ще бъде заложено швейцарското правило догодина, категорична бе Ефремова. Същият процент ще и за минималната пенсия.

И припомни, че най-бедните ще получават помощи от 50 евро за Коледа и Великден. Това ще са около 450-500 хил.

Майчинството през втората година също ще се вдигне, като ще се стимулира и връщането им по-бързо на работа.