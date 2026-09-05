Демерджиев се пошегува с ареста на Стоян Колев: Сезонът приключи преди GTA VI

Сезонът приключи преди GTA VI. Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев по повод задържането на инфлуенсъра Стоян Колев в Испания.

Колев беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест. По време на бягството той публикуваше видеа в социалните мрежи, а дни по-късно дори се появи на живо в TikTok, докато полицията го издирваше.

В крайна сметка Колев беше задържан от испанските власти. Кадри от ареста отново се оказаха в социалните мрежи. Колев е излъчвал на живо в момента, в който униформени са го задържали.

Препратката на Демерджиев към GTA VI е към популярната видеоигра Grand Theft Auto VI, чието дългоочаквано излизане се превърна в интернет меме. Историята с Колев пък изглежда като сюжет от GTA – бягство от домашен арест, преминаване през граница, преследване от властите и накрая арест, който самият заподозрян излъчва онлайн.

Бягството на Стоян Колев предизвика множество шеги и коментари онлайн, като потребители започнаха да я сравняват със сюжет от популярната видеоигра. Бягството от домашен арест, преследването, пътуването в чужбина и последвалият арест бяха представяни иронично като „мисия" от GTA.