Жътвата на слънчогледа в Добрич започна при среден добив от 275 кг

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Жътвата на слънчогледа в област Добрич вече започна, съобщиха земеделски производители. Засетите площи с културата са 939 000 декара, като от тях 10 декара са пропаднали.

Към момента са реколтирани 16 700 декара. Средният добив е 275 кг от декар.

„Слънчогледът в област Добрич е в много добро състояние и има потенциал за добив между 250 и 300 кг от декар. На някои полета може да бъдат постигнати и 300–350 кг. Няма болести, които да могат да компрометират посевите. Те изглеждат много прилично", коментира доц. Галин Георгиев, завеждащ отдел „Селекция на слънчогледа" в Държавния земеделски институт – Генерал Тошево.

По думите му оптималният добив от културата е около 250–300 кг от декар.

Прибирането на царевицата за зърно в областта все още не е започнало. Засетите площи са 464 520 декара, от които 29 декара са пропаднали.

Жътвата на пшеницата в област Добрич вече е приключила. Средният добив е 691 кг от декар. От заявените за реколтиране близо 1,3 млн. декара са прибрани почти всички площи, като 47 декара са пропаднали.