Дунав продължава да пада, кораб заседна край Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Минимални промени в нивото на река Дунав са отчетени през последното денонощие при водомерните постове в българския участък на реката. Това съобщиха от Изпълнителната агенция „ПроучванМеждувременно вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, съобщиха от дирекция „Речен надзор". Корабът се намира извън корабоплавателния път и няма опасност от замърсяванее и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

При Ново село нивото на реката остава без промяна. Понижение с между 1 и 3 сантиметра е отчетено при Видин, Лом, Оряхово, Никопол, Свищов и Русе. Единствено при Силистра е регистрирано повишение – с 2 сантиметра.

Към 5 септември нивото на Дунав при Русе е минус 105 сантиметра спрямо условната кота на водомерния пост, а при Силистра – минус 93 сантиметра.

Заради ниските води и намалените габарити на фарватера продължават ограниченията за газенето на плавателните съдове в българския участък на реката. По данни на ИАППД критичните участъци са между километър 374,1 и километър 610,0, където са установени ограничени дълбочини.

Междувременно вчера в района на котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, съобщиха от дирекция „Речен надзор". Корабът се намира извън корабоплавателния път и няма опасност от замърсяване, пише БТА.

Хидроложката обстановка остава усложнена. Ниското ниво на реката продължава да създава затруднения за корабоплаването по българския участък на Дунав.