Мариан Бачев вече не работи със Слави Трифонов, не се е чувал с Росен Белов

Вече не работя със Слави Трифонов. Това каза актьорът и бивш министър на културата Мариан Бачев.

Освен това той не знае докъде е стигнало делото със актьора Росен Белов, който бе задържан по случая "Хасарджиев". Росен не работи при нас, занимава се с други неща сега, каза още той. Не сме се чували, каза още Бачев.

Станимир Хасърджиев, Росен Белов, Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски имат обвинения за общо 17 престъпления, като едното е за сексуални гаври с 20-годишен мъж.

Той не съжалява, че е влязъл в политиката. Мръсна игра я правят играчите, каза още той. Обясни, че никога не е бил част от ИТН, а за министър бил поканен като експерт от Слави Трифонов. Благодаря му, каза още той. Обясни, че в момента не работи с него.