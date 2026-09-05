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Мариан Бачев вече не работи със Слави Трифонов, не се е чувал с Росен Белов

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Мариан Бачев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Вече не работя със Слави Трифонов. Това каза актьорът и бивш министър на културата Мариан Бачев.

Освен това той не знае докъде е стигнало делото със актьора Росен Белов, който бе задържан по случая "Хасарджиев". Росен не работи при нас, занимава се с други неща сега, каза още той. Не сме се чували, каза още Бачев. 

Станимир Хасърджиев, Росен Белов, Анастасиос Михайлидис и бившият легионер Симеон Дряновски  имат обвинения за общо 17 престъпления, като едното е за сексуални гаври с 20-годишен мъж.

Той не съжалява, че е влязъл в политиката. Мръсна игра я правят играчите, каза още той. Обясни, че никога не е бил част от ИТН, а за министър бил поканен като експерт от Слави Трифонов. Благодаря му, каза още той. Обясни, че в момента не работи с него. 

Мариан Бачев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

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