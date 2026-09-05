Кирил Веселински напуска МЕЧ

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Кирил Веселински, който беше председател на парламентарната група на МЕЧ в 51-вото Народно събрание, обяви, че напуска партията и се оттегля от ръководните й органи. Решението си той съобщи в публикация във Фейсбук, като подчерта, че го е взел след „задълбочено обмисляне".

Напускането на Веселински, сочен за дясната ръка на лидера на партията - Радостин Василев, идва на фона на съобщението от МЕЧ, че издига Василев за кандидат за президент на предстоящите избори. За кандидат за вицепрезидент е определен Красимир Манов.

Веселински беше депутат от МЕЧ в 51-вото Народно събрание, където оглавяваше парламентарната група на партията. През март 2026 г. именно той регистрира МЕЧ в ЦИК за участие в изборите, като действаше с пълномощно от Радостин Василев.

Ето какво гласи целият му пост във Фейсбук:

Уважаеми приятели и съмишленици,

След задълбочено обмисляне взех решение да се оттегля от ръководните органи на ПП МЕЧ и да прекратя членството си в партията.

Това е отговорен и осъзнат избор, направен с уважение към всички членове и симпатизанти на МЕЧ! Тръгвам си с чисто сърце и съвест, без лоши чувства и с искрена признателност към хората, които ме подкрепяха през изминалите три години.

Пожелавам на ПП МЕЧ и на нейните членове здраве, мъдрост и сили да отстояват каузите си.

Моят граждански ангажимент към обществото остава непроменен и винаги ще бъда яростен противник на модела на грабежа Пеевски-Борисов. Ще продължа да отстоявам принципите си срещу корупционните и задкулисни практики, които ограбват и спират развитието на България.

Убеден съм, че България има нужда от смелост, почтеност и истинска демокрация, без зависимости. От държава, в която човекът е висша ценност, а не разход в бюджета. Държава, в която децата на България са основен приоритет и издигнати на пиедестал.

Държава без мутри с бели якички, които рекетират и ограбват българския народ!

Сигурен съм, че това е мечта на милиони българи у нас и по света. Винаги помнете, че бъдещето на Родината зависи единствено и само от нас!

Благодаря на всички членове на МЕЧ за съвместната работа, професионализма и изминатия път!

С уважение,

Кирил Веселински

България над всичко!