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Безплатно паркиране в синята зона на Бургас до 7 септември

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Паркирането в синята зона в Бургас ще безплатно от 5 до 7 септември включително Снимка: Архив

Паркирането в синята зона на Бургас ще бъде безплатно от 5 до 7 септември включително. Промяната е свързана с официалния празник 6 септември – Деня на Съединението на България.

Зелената зона също няма да работи на 6 септември. В останалите дни режимът на платеното паркиране ще бъде съобразен с графика, обявен от общината.

В неделя, 6 септември, Бургас ще отбележи 141 години от Съединението на България с официална церемония. От 10:30 часа на площад „Атанас Сиреков" ще се състои ритуал по издигане на националния флаг на България, както и на знамената на Европейския съюз и Община Бургас.

От 11:00 часа пред Паметника на 24-ти Черноморски пехотен полк ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите в Сръбско-българската война от 1885 г., пише БТА.

Церемонията ще продължи с полагане на венци и цветя в знак на признателност към героите, загинали за защитата на обединена България.

Паркирането в синята зона в Бургас ще безплатно от 5 до 7 септември включително

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