БАБХ обяви огнище на шарка по овцете и козите в Миладиново

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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е установила първично огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в село Миладиново, община Кърджали, област Кърджали. В стопанството се отглеждат 119 дребни преживни животни.

Сигналът до компетентните органи е подаден след появата на клинични признаци на заболяването. На ветеринарните власти е оказано пълно съдействие, съобщиха от БАБХ.

Във връзка с установеното огнище е определена 5-километрова защитна зона. В нея попадат селата Бащино, Бяла поляна, Долище, Кокиче, Конево, Майсторово, Миладиново, Рудина, Сестринско, Страхил войвода и Татково от община Кърджали, област Кърджали, както и селата Зимовина, Поповец и Пътниково от община Стамболово, област Хасково.

Определена е и 20-километрова надзорна зона около огнището. В нея влизат град Кърджали и селата Бели пласт, Болярци, Бялка, Висока поляна, Вишеград, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долна крепост, Жинзифово, Звезделина, Звезден, Звиница, Зимзелен, Зорница, Иванци, Калоянци, Крин, Лисиците, Люляково, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Островица, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рани лист, Сватбаре, Сипей, Седловина, Скалище, Скърбино, Соколско, Соколяне, Солище, Стремово, Стремци, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб от община Кърджали, област Кърджали.

В надзорната зона попадат и селата Бойник, Бряговец, Джанка, Долна кула, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Поточарка, Поточница, Сладкодум, Стари чал, Странджево, Студен кладенец и Хисар от община Крумовград, област Кърджали; селата Биволяне, Гургулица, Девинци, Летовник, Момина сълза, Нановица, Неофит Бозвелиево, Постник, Равен, Татул и Чомаково от община Момчилград; както и селата Бостанци, Бърза река и Минзухар от община Черноочене.

От област Хасково в 20-километровата надзорна зона са включени селата Горни Главанак, Долни Главанак, Долно Съдиево, Златоустово, Румелия, Ръженово, Селска поляна и Тополово от община Маджарово; селата Балкан, Бял кладенец, Воденци, Войводенец, Гледка, Голобрадово, Голям извор, Долно Ботево, Долно Черковище, Долно поле, Жълти бряг, Кладенец, Кралево, Лясковец, Маджари, Малък извор, Пчелари, Рабово, Светослав, Силен, Стамболово, Тънково и Царева поляна от община Стамболово; село Славяново от община Харманли; както и селата Войводово, Големанци, Горно Войводино, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Книжовник, Козлец, Конуш, Корен, Криво поле, Малево, Манастир, Мандра, Маслиново, Момино и Орлово от община Хасково.

За ограничаване и ликвидиране на заболяването са предприети необходимите мерки в съответствие с европейското и националното законодателство.

В населените места от защитната и надзорната зона се въвеждат редица ограничения. Сред тях е забраната за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните трябва да бъдат отглеждани при оборен режим.

В животновъдните обекти, попадащи в двете зони, ще бъдат извършени преброяване на животните и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС". Предвиден е и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони са въведени специални изисквания при неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

От БАБХ уточняват, че шарката по овцете и козите не представлява опасност за хората. Разпространението на заболяването обаче може да доведе до значителни икономически щети.

Агенцията призовава стопаните да бъдат особено бдителни и стриктно да спазват мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е важно за ранното откриване на заболяването. При съмнение за шарка по дребните преживни животни ветеринарен лекар трябва да бъде уведомен незабавно.

От БАБХ подчертават, че своевременното подаване на сигнали е от ключово значение за ограничаването на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.