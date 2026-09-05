Бащата, убил двете си дъщери в Исперих, страдал от депресивно разстройство

Проверяват сигналите за домашно насилие подадени от майката. Тя пратила есемес на една от дъщерите си, че има нов партньор и той вероятно ще е новият им татко

Бащата бил таксиметров шофьор, който имал дългове от хазарт

Бащата, който уби двете си дъщери в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. 42-годишният мъж е заподозрян, че е убил момичетата – на 10 и 17 години, а след това се е обесил. Към момента разследването сочи към двойно убийство и последвало самоубийство.

Бащата е имал проблеми, включително депресивно разстройство, които не са били идентифицирани по-рано, обясни вътрешният министър Иван Демерджиев.

На въпрос за информацията, че съпругата му е подавала сигнали за домашно насилие, които впоследствие е оттеглила, Демерджиев заяви, че ще бъде проверено дали институциите са спазили установения алгоритъм за действие.

„Имаме отлично взаимодействие със социалните служби в това отношение. Домашното насилие беше фокус още през 2022 година. Разбира се, ще проверим дали тук е спазен алгоритъмът, който зададохме", каза той.

Демерджиев припомни, че е подписано споразумение със социалното министерство и компетентните служби за обмен на информация при случаи на домашно насилие. „Механизмът е уреден, въпросът е да се спазва", заяви той

Тримата са били видени за последно живи във вторник следобед, когато заедно са тръгнали към имот, собственост на бащата на 42-годишния мъж. По данни на съдебния лекар смъртта е настъпила преди около две-три денонощия (вторник или сряда).

Сигналът за трагедията е подаден в късния следобед на 4 септември, след като дядото на момичетата открил тялото на сина си в постройка до къщата. Според първоначалните данни децата са били убити с нож, а оръжието е открито на местопроизшествието. След това бащата се е обесил.

Депресивното разстройство, от което е страдал 42-годишният мъж, е сред обстоятелствата, които предстои да бъдат изяснени в хода на разследването. Работи се по версиите за хазартни дългове, раздяла със съпругата и семейни проблеми. Мъжът е работил като таксиметров шофьор. Жената го е напуснала преди около два месеца. Впоследствие е изпратила съобщение на една от дъщерите си, че има нов партньор, който вероятно ще бъде техният нов баща.

Окръжна прокуратура - Разград ръководи разследването. Предстоят разпити и експертизи, които трябва да установят точната последователност на събитията и причините, довели до трагедията.